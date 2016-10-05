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Yaşam

İstanbul'da bazı yollar 1 hafta boyunca trafiğe kapanacak

İstanbul'da Dünya Enerji Kongresi sebebiyle bazı yolların 1 hafta trafiğe kapalı olacağı duyuruldu

05 Ekim 2016 22:15

23'üncü Dünya Enerji Kongresi nedeniyle bazı yolların yarından itibaren 1 hafta boyunca trafiğe kapatılacağı belirtildi.

Doğan Haber Ajansı’nın (DHA) haberine göre,  İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, 9-13 Ekim 2016 tarihleri arasında gerçekleştirilecek olan “23. Dünya Enerji Kongresi" etkinliği nedeniyle alınan emniyet ve trafik tedbirleri kapsamında, 6 Ekim 2016 günü saat 06.00'dan itibaren 13 Ekim 2016 tarihine kadar bazı yolların araç trafiğine kapatılacağı belirtildi.

Trafiğe Kapatılacak Yollar ve Alternatif Güzergahlar ise şöyle sıralandı:

-Taşkışla Caddesi, Mete Kavşağı'ndan Kadırgalar Adil Baba kavşağına kadar çift yönlü kapatılacak. Alternatif olarak; Akım Asker Ocağı Caddesi'nden Divan Kavşağı istikametine yönlendirilecek.

-Gümüş Caddesi Harbiye Ordu Evi girişi ışıklardan Adil Baba kavşağına kadar çift yönlü kapatılacak. Alternatif olarak; Akım Halaskargazi Caddesi'ne yönlendirilecek.

-Mim Kemal Öke Caddesi Vali Konağı Caddesi girişinden Adil Baba kavşak ve Abdi İpekçi Caddesi'ne kadar çift yönlü kapatılacak. Alternatif olarak; Akım Abdi İpekçi ve Vali Konağı Caddesi'ne yönlendirilecek.

-Kadırgalar Caddesi Bayıldım Girişi'nden, Mim Kemal Öke Caddesi'ne kadar kapatılacak, Alternatif olarak; Akım Bayıldım Caddesi ile Vodafone Arena Stad arkasından Karaköy ve Asker Ocağı Caddesi'ne yönlendirilecek.

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