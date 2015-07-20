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Yaşam

İstanbul'da bazı ilçelerde elektrik kesintisi

Anadolu Yakası'ndaki bazı ilçelerde elektrik kesintisi yaşanacak

20 Temmuz 2015 14:20

Anadolu Yakası'ndaki bazı ilçelerde 22 Temmuz Çarşamba günü elektrik kesintisi uygulanacak.

Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım AŞ'den yapılan açıklamaya göre, Beykoz'da, 09.00-13.00'te Ortaçeşme, Kılıçlı, Aşağı ve Yukarı mahalleleri, askeri filo, Berk, Gürensel, Dalkılıç, Yalıköymeydan, Medineli, Hacı Osman, Akfırat, Bağüstü, Azadeler, İshakağa, Harmanlar, Mezarlık, İshaklı, Trabzon, Değirmendere, Bayram, Köprü Çıkmazı ve Fatih Sultan Mehmet sokaklarına elektrik verilemeyecek.

Çekmeköy'de ise 10.00-11.00'de, Mimar Sinan Mahallesi, Çardakbayırı, Çolpan, Yeşil Kayalar, Yavuz Selim, Elçi, Bosna ve Barbaros Hayrettin Paşa sokaklarında kesinti yapılacak.

Ümraniye'de de 11.00-13.00'te Huzur Mahallesi, Fıkra, Peker, Sefa, Esenşehir, Füsun, Pırlanta ve Atılım sokaklar, 09.00-15.00'te Saray Mahallesi, Küçüksu, Harput, Sokullu ve Akçakoca sokakları, 09.00-10.00'da Necip Fazıl ve Aşağı Dudullu mahalleleri, Hamza Yerlikaya, Barut, Güleç ve Karabulut sokaklar, 13.00-15.00'te Yukarı Dudullu Mahallesi, Altay, Bayrak, Tavukçuyolu, Keyap, Alınteri, Sanatkarlar, Muallim ve Aydemir sokakları elektrik alamayacak.

Sultanbeyli'de, 09.30-14.00'te Fatih Mahallesi, Cömert, Coşkun, Cerrah, Cephe, Ayşenur, Reşit, Kumral, Antalya, Fırat, Şalgamlı, Hutbe, Ramazanoğlu, İnci, Geçit, Ferit Paşa, Tülbent, Tuzkaya, Topuz, Övgü, Örnek, Kantarcı, Bursa, Gözdağı, Görüş, Zeytinlik, Meriç, Meltem, Mecbur, Dekor, Defterdar, Darıca, Dalgıç, Çetin, Beşiroğlu ve Afgan sokaklarına enerji verilemeyecek.

Tuzla'da, 09.00-14.00'te Aydıntepe Mahallesi, Yalçın, Sevim, Göçmen, Enzar, Yeşilçay, Haşim, Pelit, Berkant, İbrahim Koray, Gülle, Köşe, Vural, Muazzez, Divan, Demirci, Şakayık, Eroğlu, Girne, Altıntaş, Dostlaroğlu, Tevhid, Tayfun, Yüksel, Emek, Çamlık, Şehadet, Dr. Sadık Ahmet, Keskin, Yeşildere, Arı, Fikir, Aydın, Fedakar ve 100. Yıl sokakları ile Akyel Çıkmazı'nda elektrik kesintisi uygulanacak.

Pendik'te 10.00-16.00'da Göçbeyli Mahallesi, Manolya ve Atatürk sokakları, 14.00-18.00'de Şeyhli Mahallesi, Akşemseddin, Köroğlu, Yeniay ve Ağrı sokakları, 09.00-14.00'de Çınardere, Olimpiyat ve Velibaba mahalleleri ile Gürkan, Fatih, Sezen, Dumlupınar ve Ankara sokaklarına elektrik verilemeyecek.

Elektrik kesintisi yapılacak diğer ilçeler ve kesinti saatleri şöyle:

"Sancaktepe'de, 09.00-17.00'de Fatih Mahallesi, Ayasofya, Yün-Okul, Oğuzhan, Kış, Hikmet, Güvercin, Goncagül ve Serçe sokakları, Üsküdar'da, 09.00-12.00'de Bulgurlu Mahallesi, Market, Bağcılar ve Özkan sokakları, 12.00-15.00'de Ferah Mahallesi, Sema, Candan, Reşatbey, Mihriban, Baha ve Bahar Arkası sokakları, 09.00-18.00'de Bulgurlu Mahallesi, Meşe, Gaziler, Etiler, Yelken, Hasat ve Bulgurlu sokakları ile Kartal'da 09.00-13.00'te Cumhuriyet Mahallesi, İsmaildede ve Begüm sokakları, 12.00-14.00'de Hürriyet Mahallesi, Onur, Altıntaş, Ayazma, Saadet, Melisa ve Cumhur sokakları."

 

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