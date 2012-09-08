İstanbul'da bazı bölgelerde elektrik kesintisi yapılacak

Büyükçekmece, Silivri, Güngören, Arnavutköy, Bahçelievler, Şişli, Gaziosmanpaşa ve Bayrampaşa'nın bazı bölgelerinde 9-12 Eylül tarihleri arasında elektrik kesintisi yapılacak.

Boğaziçi Elektrik Dağıtım Anonim Şirketi'nden (BEDAŞ) yapılan açıklamada, 9 Eylül'de Büyükçekmece ilçesinde Ulus, Hürriyet Mahallesi ve Çatalca yolu üzerinde 07.00-15.00 saatleri arasında, Silivri'de İsmetpaşa ve Fevzipaşa mahallelerinin tamamında 09.00-15.00 saatleri arasında, Silivri'nin Fener, Kurfallı ve Bekirli köylerinde 09.00-12.00 saatleri arasında, Arnavutköy'de Ömerli Mahallesi ile Mimsan, Orbis Teker, Kerem Plastik, Desentaş, Ergaz, İston, Aral Döküm ve Eryılmaz firmaları ve bu firmaların civarındaki bölgelerde 09.00-15.00 saatleri arasında ve Şişli'de Cumhuriyet Mahallesi, Halaskargazi Caddesi, Selbaşı, Kaya Hatun, Çimen, Fransız Hastanesi sokakları ve civarında 10.00-14.00 saatleri arasında elektrik kesintileri uygulanacak.

Bahçelievler'de 10 Eylül'de Soğanlı Mahallesi İmralı Sokak, aynı tarihte Güngören'de Haznedar Mahallesi Posta Caddesi 09.00-16.00 saatleri arasında ve 11 Eylül'de Bayrampaşa'da Yenidoğan Mahallesi Kale Sokak No:31-58, Kırgız Sokak No:34 bölgesi 09.00-17.00 saatleri arasında elekrik alamayacak.

Gaziosmanpaşa'da 12 Eylül'de Fevzi Çakmak Mahallesi 774, 793, 800, 778, 795, 790. sokaklar, Evimiz Yapı Koop 1-2-3-4- 5 ve 6. bloklar ve bu blokların civarına 09.00-15.00, aynı gün Mevlana Mahallesi 910. sokak no: 12 Aykutoğlu Sitesi, Özlem Sokak, Çilingir, Şükran, İmam Hatip Bulvarı, 950. Sokak, Karay Sitesi A-Blok, 838. Sokak No:18-20 B-Blok, 910.Sok No:4-6 C-Blok, Akşemsettin Bulvarı No:3-5 ve civarına saat 09.00-15.00 saatleri arasında, Bayrampaşa'da Yenidoğan Mahallesi Kale Sok No:17-42, Çığ Sokak ve No:43-45'e 09.00-17.00 saatleri arasında elektrik verilemeyecek.