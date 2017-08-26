İstanbul'da bayram tatili trafiğinde son durum... Yüzde 15

Mehmet İlkay ÖZER, Ali Kerem BENGİ, Murat DELİKLİTAŞ/İstanbul, (DHA)

10 günlük Kurban Bayramı tatili bugün başladı. Geçtiğimiz bayram tatillerinde İstanbul yollarında oluşan trafik yoğunluğu bu kez gözlenmedi. Özellikle köprü ve gişelerde yığılmaların yaşandığı bu dönemlerde görülen sıkışıklığa rastlanmıyor. İş çıkış saatinde yoğunluğun beklendiği şehir trafiği, İstanbul Büyükşehir Belediyesi\'nin trafik yoğunluğu verilerine göre yüzde 45\'ler seviyelerinde seyretti. Aşkam saatlerinde ise zaman zaman yüzde 22\'lere inen yoğunluk, saat 24.00 itibarı ile yüzde 15 olarak ölçüldü. D-100 karayolu Mecidiyeköy mevkii ile Haliç Köprüsü\'nde akıcı bir trafik gözlenirken, onarım çalışmalarının tamamlandığı 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprülerinde de geçişler rahat oldu. TEM Otoyolu Edirne istikametinde zaman zaman trafiğin yavaşladığı gözlense de, Mahmutbey Gişelerinde yoğunluk oluşmadı.

