İstanbul'da bayram boyunca toplu ulaşım yüzde 50 indirimli

İstanbul Büyükşehir Belediye Meclisi’nden, Plan ve Bütçe Komisyonu’nun teklifi oy birliğiyle kabul edildi. Konuya ilişkin komisyon raporunda, halkın coşkuyla kutladığı bayramlarda, akraba ve mezarlık ziyaretlerinin, zaten yoğun olan İstanbul trafiğinde, artan özel araç kullanımı nedeniyle ilave bir yük getirdiği belirtildi.

Fatma Aksu’nun Hürriyet’te yer alan haberine göre, hem halkın bayram coşkusunu daha hoşnut ve stressiz yaşaması, hem de İstanbul trafiğindeki sıkışıklığın önlenmesi amacıyla, özel araç kullanımının azaltılması için ilave otobüs seferleri konulması istendi. Toplu taşıma araçlarının tercih edilmesi için de bu araçlar, geçmiş yıllarda olduğu gibi yüzde 50 indirimli taşıma yaparken, ziyaret dışı araçların keyfi kullanımı da önlenmiş olacak.

CHP indirimin maliyetini sordu

Bayram boyunda, İETT İşletmeleri Genel Müdürlüğü (İETT Otobüsleri, Metrobüs) araçları, Şehir Hatları A.Ş. (Şehir Hatları Vapurları) araçları, Ulaşım A.Ş. (Tramvay, Metro, Hafif Metro ve Füniküler) araçları ve Otobüs A.Ş. ile

Özel Halk Otobüsleri, gerçekleştirilecek hizmet projesi kapsamında yüzde 50 indirimli fiyat uygulayacak, geriye kalan yüzde 50 ücret bedelini ise Büyükşehir Belediyesi karşılayacak. Yani 28-29-30 Temmuz 2014 tarihleri arasında uygulanacak yüzde 50 indirim uygulayacak kurumlara ait araçların akaryakıt giderlerini İstanbul Büyükşehir Belediyesi ödeyecek.

Raporun oylanması öncesi CHP Grubu, indirim uygulamasının İBB’ye maliyetini sorarken, CHP’li İBB Meclis Üyesi ve TURYOL Yönetim Kurulu Başkanı Yunus Can’ın, özel sektöre ait deniz araçlarının da aynı uygulamanın yapılması ve yüzde 50’sinin İBB tarafından kendilerine ödenmesine ilişkin teklifi, AKP'li Meclis üyelerinin oy çokluğuyla reddedildi.