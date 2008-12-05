İstanbul'da barış zirvesi var

Türkiye-Afganistan-Pakistan üçlü zirvesi bugün İstanbul'da yapılacak.



Four Seasons Bosphorus Otel'de düzenlenecek zirveye, Cumhurbaşkanı Abdullah Gül, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, Afganistan Cumhurbaşkanı Hamid Karzai ve Pakistan Cumhurbaşkanı Asıf Ali Zerdari katılacak.



Alınan bilgiye göre, karşılıklı güven sorunu bulunan Afganistan ve Pakistan arasında hem üst düzeyde yakınlaşmayı sağlamak, hem de işbirliği mekanizmalarını daha kuvvetlendirmeyi hedefleyen zirve, üç ülkenin cumhurbaşkanlarını İstanbul'da buluşturacak.



Zirvede liderler görüşmesi ve üçlü zirve toplantısının ardından ortak basın toplantısı düzenlenecek.



Zirve kapsamında konuk cumhurbaşkanları onuruna Başbakan Erdoğan öğle yemeği, Cumhurbaşkanı Gül de Esma Sultan Yalısı'nda akşam yemeği verecek.



Üçlü zirveye hazırlık amacıyla Türkiye, Afganistan ve Pakistan'ın dışişleri bakanlığı müsteşarlarının katılımıyla dün "Ortak Çalışma Grubu" toplantısı düzenlendi.



Hazırlık toplantısında, ekonomi, güvenlik gibi alanlarda ilk üçlü zirve toplantısında kabul edilen işbirliği alanlarının daha da derinleştirilmesi ve yaygınlaştırılması konusunun üzerinde duruldu.



Çalışma grubunun toplantısı ışığında hazırlanacak ortak bildiri bugün devlet başkanlarına sunulacak. Üç ülkenin liderlerinin uygun görmesi halinde ortak bildiri kamuoyu ile paylaşılacak.



Zirveye hazırlık kapsamında dün ayrıca üç ülkenin işadamları, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği'nin (TOBB) Afganistan ve Pakistan'daki benzer kuruluşlarla oluşturduğu "İstanbul Forumu" yapıldı.



Bu forumda ülkelerin özel sektörlerinin birlikte hayata geçireceği projeler ele alındı. Çıkan sonuçlar, yarın üçlü zirve toplantısında cumhurbaşkanlarına sunulacak.



Zirvenin temel amacı



Dışişleri Bakanlığı yetkilileri, Afganistan ve Pakistan'ın bir araya getirilmesinin bölgede barış ve istikrarın tesisi açısından çok önemli olduğuna dikkati çekerek, ilk toplantısı Ankara'da 2007 yılında yapılan zirvenin ikinci toplantısının bugün düzenleneceğini kaydetti.



Cumhurbaşkanı Gül ve Başbakan Erdoğan'ın katılımıyla yapılan zirve toplantısı ile başlayan sürece "Ankara Süreci" denildiğini hatırlatan yetkililer, bu zirve sonucunda Afgan ve Pakistanlı iş adamlarının TOBB şemsiyesi altında buluştuğunu ifade etti.



Yetkililer, ilk zirvede ülkelerin dışişleri bakanlıkları müsteşarlarından müteşekkil bir ortak çalışma grubu oluşturulduğunu ve bu grubun görevinin bir çalışma programı oluşturup, bunun uygulanmasına nezaret etmek ve zirve toplantılarını hazırlamak olduğunu belirtti.



Toplantının temel amacının, üç ülke arasındaki dayanışmayı daha da pekiştirerek bölgenin istikrar ve kalkınmasına katkıda bulunmak olduğunu vurgulayan yetkililer, yarın Afgan ve Pakistanlı görevlilerin, Türkiye Uyuşturucu ile Mücadele Merkezi ile Terörle Mücadele Mükemmeliyet Merkezi'ndeki kurslara birlikte katılmaları gibi faaliyetlerin daha da derinleştirilmesine çalışılacağını bildirdi. (CNNTURK)

