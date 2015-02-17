İstanbul'da barajların doluluk oranı yüzde 100'e yaklaştı

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) verilerinden derlenen bilgiye göre, kente su sağlayan ve toplam 863 milyon 770 bin metreküp su tutma kapasitesine sahip barajlardaki mevcut su hacmi, yağmur ve kar yağışlarıyla artışını sürdürüyor.

Barajlardaki su miktarı, geçen yıl şubat ayında yüzde 31,32 iken, bugün itibarıyla yüzde 94,30 olarak ölçüldü.

Anadolu Ajansı'nın haberine göre, 2014 yılının mart ayında 32,19, nisan'da 32,52, mayısta 28,57, haziranda 25,32, temmuzda 21,33, ağustosta 17,23, eylülde 19,05, ekimde 27,62, kasımda 39,47, aralıkta 53,02 olan barajlardaki su miktarı, bu yıl ocak ayında 86,24 olmuştu.

Şubat aylarına bakıldığında son 10 yılın en iyi 3. rakamı yakalanırken, 17 Şubat tarihleri dikkate alındığında barajların doluluk oranı 2010'da 96,72, 2011'de 90,89, 2012'de 83,30, 2013'te 82,06, 2014'te 30,72 şeklinde gerçekleşmişti.

Su sağlayan 10 barajdan 3'ü yüzde 100 dolu

Kente su sağlayan Kazandere, Darlık ve Istrancalar barajları, bugün itibarıyla yüzde 100'lük doluluk oranına ulaşırken, diğer 6 baraj da yüzde 90'ın üzerinde doldu. Sazlıdere ise yüzde 90'ın altında kalan tek baraj oldu.

İstanbul'a su sağlayan barajlardaki doluluk oranları şöyle

Baraj Yüzde

Ömerli 99,75

Terkos 98,83

B.Çekmece 94,45

Darlık 100,00

Sazlıdere 62,38

Alibey 99,45

Istrancalar 100,00

Pabuçdere 92,00

Kazandere 100,00

Elmalı 94,46