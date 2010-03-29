T24 LogoT24 Logo
Yaşam

İstanbul'da banka soygunu

Fatih'te bir banka şubesine gelen kasklı iki şüphelinin, çalışanları etkisiz hale getirdikten sonra 15-20 bin TL aldıkları bildirildi.

29 Mart 2010 03:00

T24 - Fatih'te bir banka şubesine gelen kasklı iki şüphelinin, çalışanları etkisiz hale getirdikten sonra 15-20 bin TL aldıkları bildirildi.

Fındıkzade Millet Caddesi 96/A'da bulunan bir banka şubesine henüz açıldığı sırada motosikletiyle gelen kasklı ve biri silahlı iki şüpheli, ''kurye'' olduklarını söyledikten sonra içeri girerek tabanca tehdidiyle çalışanları etkisiz hale getirdi.

Banka şubesinin güvenlik görevlisinin de silahını alan şüpheliler, çalışanların verdikleri bir miktar parayı alarak kaçtı. Şüphelilerin, banka şubesine gelirken ve kaçarken de motosiklet kullandıkları bildirildi.

Şüphelilerin aldığı paranın yaklaşık 15-20 bin TL arasında olduğunun sanıldığı, kesin rakamın yapılacak sayımdan sonra ortaya çıkacağı belirtildi.

Bu arada, banka şubesine gelen Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri incelemelerde bulundu. Yine Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri de, çalışanların ifadesini almaya başlarken, banka, çevre ve diğer bina önlerindeki güvenlik kamerası kayıtlarını da incelemeye aldı.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

"Türkiye hukuku AİHM kararını yok sayıyor; Osman Kavala AKP iktidarının...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ankara'daki TOGO kuleleri nedeniyle Mansur Yavaş ile karşı karşıya gelen...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Trump, Türkiye'ye yaptırım uygulanmasını öngören 738 milyar dolarlık bütçe tasarısına...

Kılıçdaroğlu: Sinan Aygün geldi bana anlattı, ben de Mansur Bey...

Kanal İstanbul için ÇED raporu yayınlandı ...

Mehmet Ağar: Yeni kurulacak partileri mutlaka vazgeçirmek lazım, aksi takdirde...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24