İstanbul'da banka soygunu

T24 - Fatih'te bir banka şubesine gelen kasklı iki şüphelinin, çalışanları etkisiz hale getirdikten sonra 15-20 bin TL aldıkları bildirildi.



Fındıkzade Millet Caddesi 96/A'da bulunan bir banka şubesine henüz açıldığı sırada motosikletiyle gelen kasklı ve biri silahlı iki şüpheli, ''kurye'' olduklarını söyledikten sonra içeri girerek tabanca tehdidiyle çalışanları etkisiz hale getirdi.



Banka şubesinin güvenlik görevlisinin de silahını alan şüpheliler, çalışanların verdikleri bir miktar parayı alarak kaçtı. Şüphelilerin, banka şubesine gelirken ve kaçarken de motosiklet kullandıkları bildirildi.



Şüphelilerin aldığı paranın yaklaşık 15-20 bin TL arasında olduğunun sanıldığı, kesin rakamın yapılacak sayımdan sonra ortaya çıkacağı belirtildi.



Bu arada, banka şubesine gelen Olay Yeri İnceleme Şube Müdürlüğü ekipleri incelemelerde bulundu. Yine Asayiş Şube Müdürlüğü Gasp Büro Amirliği ekipleri de, çalışanların ifadesini almaya başlarken, banka, çevre ve diğer bina önlerindeki güvenlik kamerası kayıtlarını da incelemeye aldı.

