T24 LogoT24 Logo
Yaşam

İstanbul'da baltalı dehşet: Anne çocuğunu öldürdü

Eşinin boşanmak istediği için bunalımda olduğu öne sürülen Serengül K. adlı kadın , 11 yaşındaki oğlu Hüseyin K.'yı başına balta ile vurarak öldürdü

25 Mart 2013 17:06

İstanbul'da eşinin boşanmak istemesi yüzünden bunalımda olduğu iddia edilen anne 11 yaşındaki çocuğunu baltayla öldürdü

Sancaktepe'teki dehşet verici olay bugün 12.00 sıralarında yaşandı. Eşinin boşanmak istediği için bunalımda olduğu öne sürülen Serengül K. adlı kadın , 11 yaşındaki oğlu Hüseyin K.'yı başına balta ile vurarak öldürdü. Ardından çok sayıda ilaç içen kadın intihar girişimde bulundu. Evden gelen gürültüyü duyan komşuların yaptığı ihbarla olay yerine gelen polis, daireye girdiklerinde dehşet verici manzara ile karşılaştı. Serengül K. hastaneye kaldırılırken oğlunun cesedinin incelemedin ardından morga götürüleceği belirtildi. Polisin incelemesi devam ediyor.

ETİKETLER

istanbulanne

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Beylikdüzü'nde kuaför salonuna silahlı saldırı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

ABD İran’ın önemli komutanını öldürdü, dünya alarmda...

Fatih Altaylı Libya Tezkeresi’ni yazdı: Bu kez ortalıkta daha sonra...

Birbirine sarıldıkları için ceza alan öğretmenler konuştu: İğrenç bir iftira...

Haşdi Şabi Bağdat'ta konvoyunun saldırıya uğradığını iddia etti, Irak ordusu...

Reuters, öldürülen komutan Süleymani'nin Irak'taki 'gizli toplantı'sını yazdı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24