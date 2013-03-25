İstanbul'da baltalı dehşet: Anne çocuğunu öldürdü

İstanbul'da eşinin boşanmak istemesi yüzünden bunalımda olduğu iddia edilen anne 11 yaşındaki çocuğunu baltayla öldürdü

Sancaktepe'teki dehşet verici olay bugün 12.00 sıralarında yaşandı. Eşinin boşanmak istediği için bunalımda olduğu öne sürülen Serengül K. adlı kadın , 11 yaşındaki oğlu Hüseyin K.'yı başına balta ile vurarak öldürdü. Ardından çok sayıda ilaç içen kadın intihar girişimde bulundu. Evden gelen gürültüyü duyan komşuların yaptığı ihbarla olay yerine gelen polis, daireye girdiklerinde dehşet verici manzara ile karşılaştı. Serengül K. hastaneye kaldırılırken oğlunun cesedinin incelemedin ardından morga götürüleceği belirtildi. Polisin incelemesi devam ediyor.