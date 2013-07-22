İstanbul'da AVM'de intihar

İstanbul Şişli'deki Büyükdere Caddesi üzerinde bulunan bir alışveriş merkezinde, üzerinden kimlik çıkmayan genç bir kadın 6'ncı kattan atlayarak intihar etti. Zemine düşen genç kadın, olay yerinde hayatını kaybetti. Olay yerinde inceleme sürerken bir babanın küçük çocuğuna cesedi gösterme çabası ise vatandaşlar tarafından büyük tepki çekti.

Kapıları saat 10:00'da açılan AVM'ye gelen genç kadın, kafe ve restoranların bulunduğu 6'ncı kata çıktı. Polisin incelediği güvenlik kamerası görüntülerine göre genç kadın, 10:17'de korkuluklara çıkarak müşterilerin ve çalışanların gözü önünde aşağıya atladı.

Görevlilerin haber vermesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, genç kadının hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yerine giden polis ekipleri, inceleme yapmak için ceset üzerine branda çekti. Yapılan incelemede cesedin üzerinden kimlik çıkmadığı öğrenildi.



'Bir anda atladı'



Avusturya'dan gezmek için geldiği İstanbul'da bu olayla karşılaşan Bektaş Keskinkılıç, genç kadının ses çıkarmadan bir anda atladığını söyledi.



Küçük yaştaki oğluna cesedi göstermeye çalışan baba



Olay yeri polisinin ceset üzerinde yaptığı inceleme sırasında bir babanın, üzerine branda çekilmesine rağmen çömelerek küçük yaştaki çocuğuna cesedi göstermeye çalışması ise çevredeki vatandaşlar tarafından büyük tepkiye neden oldu.

Savcılığın talimatıyla ceset, Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.