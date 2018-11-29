İstanbul'da AVM otoparkında cinayet

İstanbul Esenyurt'da düzenlenen silahlı saldırıda bir kişi hayatını kaybetti.

Olay Koza Mahallesi'ndeki bir alışveriş merkezinin otoparkında meydana geldi. Taksi sürücüsü Yusuf Yılmaz (47) daha önce aralarında husumet olduğu öğrenilen kişi tarafından taksi durağı önünde silahla vuruldu. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan Yılmaz, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Polis, bölgede tedbir amacıyla güvenlik önlemi aldı.

Taksicilerden protesto

Öte yandan, durumu öğrenen bazı taksiciler, olayın meydana geldiği taksi durağının önüne taksileriyle gelerek klaksonlarla protesto gösterisinde bulundu.

Alacak-verecek meselesi

Esenyurt Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekiplerinin çalışması sonucu, zanlı yakalandı. Cinayette kullandığı silahıyla birlikte gözaltına alınan şüpheli, emniyete götürüldü. Şüphelinin ilk ifadesinde cinayeti alacak-verecek meselesi yüzünden işlediğini söylediği öğrenildi. (DHA)