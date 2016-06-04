İstanbul’da atık tesisi bozuldu, balıklar zehirleniyor

İstanbul’da İSKİ Zeytinburnu Pompa İstasyonu ve İSKİ Yenikapı Atık Su Arıtma Tesisi bozulması sebebiyle atıklar denize ulaşarak kirlilik yarattı. 5 Haziran Dünya Çevre günü arifesinde İstanbul çevre kirliliği tehdidiyle balıklar atıklardan zehirlenerek su yüzeyine çıktı. İSKİ yetkilileri durumu doğrulayarak “bakımın temmuz ayına kadar sürmesini beklediklerini” söyledi.

Cumhuriyet’ten Hazal Ocak’ın haberine göre, AKP’li Zeytinburnu Belediyesi’nin CHP’li Meclis Üyesi Hüseyin Üsküdar yetkilileri göreve çağırarak tesisin çalışmasını ve deniz canlılarının ölümünün durdurulmasını isteyerek isyan etti.

İSKİ yetkilileri durumu doğrulayarak “Haklısınız. Pompalarda bakım var ve bu bakımın temmuz ayına kadar sürmesi bekleniyor” dedi. Deniz kenarında büyük oteller de yer alıyor.

Bölge halkı ve CHP’li Meclis üyesi Hüseyin Üsküdar duruma isyan etti. Üsküdar, Zeytinburnu’nda bulunan Su Ürünleri Kooperatifi ve Zeyport limanı çevresinde günlerdir çeşitli balık türlerinin ölümüne tanıklık ettiklerini belirterek konuyu İBB ve Zeytinburnu Belediyesi Meclis gündemine taşıyacağını söyledi. “Bu tesisler 2 aydır arızalı. Tesisten denize salınan atık sular, her türden balıkların ölmesine neden oluyor. Kanalizasyon ve atık kokusu tüm bölgeyi sardı. Denize giren insanlar salgın hastalıklara yakalanabilir” ifadelerini kullandı.

Önlem yok

İSKİ Zeytinburnu Genel Müdürlüğü yetkilileri “Pompaların bakımı yapılıyor. Haklısınız. Şikâyetler de ulaştı. Yenikapı’daki tesisin de pompaları bakımda” dedi.

“Pompalar yapılana kadar bir önlem alınmıyor mu” sorumuza ise yetkililer “Malesef. Önlem yok. Bakım yapılıyor. Temmuz sonuna kadar sürecek” sözlerini kaydetti.