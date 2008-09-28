İstanbul'da askere hain tuzak

İstanbul Büyükçekmece'de çöp kutusuna konulan özel düzenekle beslenmiş el bombası jandarma tarafından etkisiz hale getirildi. Bombanın konulduğu çöp kutusunun, Hadımköy Akpınar askeri kışlası servis yolu üzerinde olduğu öğrenildi.



İstanbul Büyükçekmece'de çöp kutusuna konulan özel düzenekle beslenmiş el bombası jandarma tarafından etkisiz hale getirildi. Bombanın konulduğu çöp kutusunun, Hadımköy Akpınar askeri kışlası servis yolu üzerinde olduğu öğrenildi.



Dün gece saat 00.00 sıralarında, çöpten kağıt toplayan Salih Polat, Doğan Aras Bulvarı üzerindeki çöp tenekesinde el bombası olduğunu fark etti.



Polat'ın ihbarı üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, bölgeyi araç trafiğine kapattı. Sinyal kesici jandarma aracının gelmesi ile müdahale edilen bomba etkisiz hale getirildi.



Poşete konulan el bombası Esenyurt Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Müdahale esnasında olay yerinde tedbir amaçlı ambulans ve itfaiye ekibi tutuldu.



Bombayı fark ederek jandarmaya ihbar eden Polat, "Çöp tenekesini karıştırırken fünyesine bir ipin bağlı bulunduğu el bombasını gördüm ve hemen çöp tenekesinden uzaklaştım. El bombası olduğuna eminim. Jandarma ekiplerine haber verdim" dedi.



Bombanın pimine ip bağlandığı ve bu ipin çöp kutusuna bağlanarak gerginleştirildiği; bu sayede çöp kutusu karıştırıldığı zaman bombanın piminin yerinden çıkarak patlamaya neden olacak şekilde hazırlandığı öğrenildi.



Bombanın konulduğu çöp kutusunun Hadımköy Akpınar Askeri Kışlası servis yolu üzerinde olduğu belirtildi.

