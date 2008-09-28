T24 LogoT24 Logo
Yaşam

İstanbul'da askere hain tuzak

Hadımköy Akpınar askeri kışlası servis yolu üzerindeki bir çöp bidonuna konulan bomba son anda etkisiz hale getirildii.

28 Eylül 2008 03:00

İstanbul Büyükçekmece'de çöp kutusuna konulan özel düzenekle beslenmiş el bombası jandarma tarafından etkisiz hale getirildi. Bombanın konulduğu çöp kutusunun, Hadımköy Akpınar askeri kışlası servis yolu üzerinde olduğu öğrenildi.

İstanbul Büyükçekmece'de çöp kutusuna konulan özel düzenekle beslenmiş el bombası jandarma tarafından etkisiz hale getirildi. Bombanın konulduğu çöp kutusunun, Hadımköy Akpınar askeri kışlası servis yolu üzerinde olduğu öğrenildi.

Dün gece saat 00.00 sıralarında, çöpten kağıt toplayan Salih Polat, Doğan Aras Bulvarı üzerindeki çöp tenekesinde el bombası olduğunu fark etti.

Polat'ın ihbarı üzerine olay yerine gelen jandarma ekipleri, bölgeyi araç trafiğine kapattı. Sinyal kesici jandarma aracının gelmesi ile müdahale edilen bomba etkisiz hale getirildi.

Poşete konulan el bombası Esenyurt Jandarma Komutanlığı'na götürüldü. Müdahale esnasında olay yerinde tedbir amaçlı ambulans ve itfaiye ekibi tutuldu.

Bombayı fark ederek jandarmaya ihbar eden Polat, "Çöp tenekesini karıştırırken fünyesine bir ipin bağlı bulunduğu el bombasını gördüm ve hemen çöp tenekesinden uzaklaştım. El bombası olduğuna eminim. Jandarma ekiplerine haber verdim" dedi.

Bombanın pimine ip bağlandığı ve bu ipin çöp kutusuna bağlanarak gerginleştirildiği; bu sayede çöp kutusu karıştırıldığı zaman bombanın piminin yerinden çıkarak patlamaya neden olacak şekilde hazırlandığı öğrenildi.

Bombanın konulduğu çöp kutusunun Hadımköy Akpınar Askeri Kışlası servis yolu üzerinde olduğu belirtildi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Cem Küçük "Erdoğan giderse yargılanırız" deyince AKP'li Metiner: Korkutma bizi,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

OHAL Komisyonu öğretmenin işini geri istemesini "devlete sadakatsizlik" saydı...

ABD Temsilciler Meclisi Trump'ın azledilmesine 'evet' dedi; dosya Senato'ya gönderildi...

Erdoğan'ın masasındaki 'en beğenilen siyasetçi' anketinde İmamoğlu ve Demirtaş var...

"Batık Simit Sarayı en çok krediyi Denizbank’tan çekmiş; özel bankanın...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24