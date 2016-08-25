T24 LogoT24 Logo
Yaşam

İstanbul'da aşırı yağıştan yol çöktü; 10 araç çukura gömüldü

Mahsur kalan araçlar özel ve belediyeye ait çekiciler tarafından kurtarılmayı bekliyor

25 Ağustos 2016 16:45

İstanbul Maltepe'de aşırı yağış nedeniyle yol çöktü caddedeki 10 aracın tekerleri çukura saplandı.

İstanbul'un Maltepe ilçesindeki Zümrütevler Mahallesi Cansu Caddesi'nde kısa bir süre önce elektrik hattı için yol boyu açılan çukur hat döşendikten sonra kapatıldı.

Gece etkili olan şiddetli yağmur, elektrik hattı üzerindeki kısmını çökertti. Asfalt parçalanırken, toprak suyla birlikte aktı.

NTV'nin haberine göre, çökme nedeniyle 10 aracın tekerleri çukura saplandı. Sabah saatlerinde yolun çöktüğünü gören araç sahipleri yetkililere haber verdi. 

Mahsur kalan araçlar özel ve belediyeye ait çekiciler tarafından kurtarılmayı bekliyor.

ETİKETLER

İstanbulMaltepeyol çöktü

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

Cem Yılmaz T24'te: Türkiye’de kutuplaşma olduğunu düşünmüyorum, biraz da üzülelim,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan tam 2 saat 7 dakika konuştu: Alkış gelmiyor......

YSK, seçime girebilecek 15 partiyi açıkladı; Gelecek Partisi listede yok...

Arkeolog Merve Kaçmış'ın sır ölümünde mektup detayı: "Kameraları izleyince göreceksiniz"...

İBB Meclisi, İmamoğlu'nun danışmanlarının maaşını belirledi...

‘Korsan yayın’dan maç izleyenlere kötü haber...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24