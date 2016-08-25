İstanbul'da aşırı yağıştan yol çöktü; 10 araç çukura gömüldü

İstanbul Maltepe'de aşırı yağış nedeniyle yol çöktü caddedeki 10 aracın tekerleri çukura saplandı.

İstanbul'un Maltepe ilçesindeki Zümrütevler Mahallesi Cansu Caddesi'nde kısa bir süre önce elektrik hattı için yol boyu açılan çukur hat döşendikten sonra kapatıldı.



Gece etkili olan şiddetli yağmur, elektrik hattı üzerindeki kısmını çökertti. Asfalt parçalanırken, toprak suyla birlikte aktı.

NTV'nin haberine göre, çökme nedeniyle 10 aracın tekerleri çukura saplandı. Sabah saatlerinde yolun çöktüğünü gören araç sahipleri yetkililere haber verdi.



Mahsur kalan araçlar özel ve belediyeye ait çekiciler tarafından kurtarılmayı bekliyor.