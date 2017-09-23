İstanbul'da art arda çakan şimşekler gökyüzünü aydınlattı
Hakan KAYA - Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHA - İstanbul'da gece saatlerinde art arda çakan şimşekler gökyüzünü ve şehri aydınlattı
23 Eylül 2017 08:03
Hakan KAYA - Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHA - İstanbul\'da gece saatlerinde art arda çakan şimşekler gökyüzünü ve şehri aydınlattı. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü üzerinde çakan şimşekler kartpostallık görüntüler oluşturdu.
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