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İstanbul'da art arda çakan şimşekler gökyüzünü aydınlattı

Hakan KAYA - Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHA - İstanbul'da gece saatlerinde art arda çakan şimşekler gökyüzünü ve şehri aydınlattı

23 Eylül 2017 08:03

Hakan KAYA - Ali Kerem BENGİ / İSTANBUL DHA - İstanbul\'da gece saatlerinde art arda çakan şimşekler gökyüzünü ve şehri aydınlattı. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü üzerinde çakan şimşekler kartpostallık görüntüler oluşturdu.

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