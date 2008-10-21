İstanbul'da araçları yaktılar

Maltepe'de camında Türk bayrağı asılı olan bir otomobil ile Pendik'te park etmiş 8 araç yakıldı

İstanbul'da dün gece, terör örgütü yandaşları işyerleri ve otomobilleri ateşe verdi. Molotof kokteylli saldırılara itfaiye yetişmekte güçlük çekti.



SAĞLIK OCAĞINA MOLOTOF



Bağcılar Kemalpaşa Mahallesinde bulunan sağlık ocağına molotof kokteylli saldırı düzenlendi. Saat 00:30 da gerçekleşen saldırıyı düzenleyen üç 10/5 Sokakta bulunan Kemalpaşa Sağlık Ocağının kapı ve merdivenlerine molotof kokteyli atarak kaçtı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederken polis ekipleri de çevredeki çöp kutularını kontrol etti. Yapılan aramada iki alt sokakta bir çöp konteyneri içinde yanmaya hazır benzine bulanmış kağıt ve bez parçaları ile molotof yapmak üzere kullanılacak malzemelerin bulunduğu bir torba ele geçirildi. Olaya karıştığından şüphelenen üç kişinin gözaltına alındığı öğrenildi.



MARKETİ KUNDAKLADILAR



Bağcılar Maslak Caddesi üzerinde bulunan bir marketede saat 01:20 sıralarında molotof kokteylleri atıldı. Çıkan yangında marketin ön cephesinde maddi hasar meydana geldi.



OTOMOBİL YAKTILAR



Diğer bir saldırıda Küçükçekmece'de meydana geldi. Kanarya Mahallesi Huzur Caddesi Karabatak Sokakta bir araca benzin dökülerek yakılmak istendi. Olay sonrası itfaiye ekiplerinin müdahalesine rağmen otomobil kullanılmaz hale geldi.



TÜRK BAYRAĞI TAŞIYAN ARAÇ KUNDAKLANDI



Maltepe'de ise camına Türk Bayrağı asılı bir otomobil ateşe verildi. Pendikte ise bir sokakta park halindeki 8 araç kimliği belirsiz kişilerce kundaklandı.



Maltepe Gülsuyu Mahallesi Elif Sokakta Mehmet Demir'e ait arka camında Türk Bayrağı asılı olan araç ateşe verildi. Gece 01:00 sıralarında araçlarının yandığını fark eden Demir ailesi kendi imkanları ile yangını söndüremeyince itfaiyeden yardım istediler. İtfaiyenin müdahalesi ile söndürülen araç hurdaya döndü. Mehmet Demir aracının



neden yakıldığını bilmediğini söylerken annesi " Türkiyemizi bölmek istiyorlar, İnşallah kendileri bölünür. Mehmet'imin aracını, Türk Bayrağı olduğu için yaktılar. Ekmek parasını, yemedi arabaya verdi" diyerek göz yaşı döktü. Polis olay yerinde incelemelerde bulundu.



PENDİK'TE 8 OTOMOBİL KUNDAKLANDI



Öte yandan Pendik Kaynarca Mahallesi Girne cadde Çiğdem Sokak içinde park halindeki 8 araç kundaklandı. Görgü tanıkları Beyaz, Şahin marka bir aracın sokak aralarında dolaştığını ve bu araçtaki kişilerin olayı gerçekleştirdiklerini söylediler. Olay saat 02:30 sıralarında meydana geldi. Araçla sokağa giren bir grup genç ellerindeki yanıcı maddeleri araçların üzerine dökerek ateşe verdiler. Kundaklama olayını gerçekleştirdekten sonra geldikleri araçla hızla olay yerinden kaçtılar. Hainler bez parçalarından yaptıkları meşaleleri olay yerinde bıraktılar polis meşaleler üzerinde parmak izi incelemesi başlattı.



Araçlarının yandığını fark eden vatandaşlar kova ve damacanalarla araçlarını söndürdüler. Olay yeri inceleme ekipleri araçların çevresinde araştırmalarda bulundu. Şahısların benzin, molotof ve meşale ile araçları yaktıkları anlaşıldı. Araç sahipleri, son günlerde artan terör olaylarını lanetlediler. Polis olaylarla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.



