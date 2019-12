İstanbul’da animasyon günleri

Bu sene 21-30 Kasım tarihleri arasında Pera Müzesi’nde beşinci kez düzenlenecek olan İstanbul Animasyon Festivali’nde Annecy, Hollanda, Ottawa, Melburne ve Siggraph gibi dünyanın en öenmli animasyon festivallerinin gözde filmleri yarışma bölümünde izleyiciler ile buluşuyor.



Festivalde öne çıkan filmler arasında Amerikalı bağımsız yönetmen Bill Plympton’ın Oscar adayı olan ‘Guide Dog’ filminin 3. bölümü olan ‘Hot Dog’ ve son filmi ‘Mexican Standoff’, Fransız yönetmen Yann J. ‘nin bir işçinin yalnızlığına çözüm olarak gelişen ülkelerden satın aldığı kadın parçaları üzerine filmi ‘Berni’s Doll’ bulunuyor.



Avustralyalı yönetmen Dennis Tupicoff’un ‘Chainsaw’, Polonyalı Mariusz Wilczynski’nin ödüllü filmi ‘Kizi Mizi’, Vân Ta-Minh’in ‘Suddenly’, İngiliz Elizabeth Hobbs’un ‘The Old, Old, Very Old Man’, Slovakyalı yönetmen Ivana Sebestova’nın aşk, ölüm ve kader üzerine bol ödüllü filmi ‘Four’ gibi yapımlar da yarışma bölümünde öne çıkan filmler arasında yer alıyor. 60’a yakın Türk kısa metraj animasyon filmi de yarışma bölümünde gösterilecek.



'Sita Blues Söyler'



Festivalin bir başka önemli bölümü ise Galalar. Dünyadaki büyük festivallerde gösterilmiş ve ödül almış uzun metraj filmlerin gösterileceği bu bölümdeki öne çıkan film, 2008’in en önemli animasyon filmi ‘Sita Blues Söyler’. Amerikalı ünlü yönetmen Nina Paley’in filmi, 2008’in nerdeyse tüm ödüllerini toplayarak tüm festivallerin göz bebeği oldu, Berlinale, Annecy, Avignon gibi festivallerden ödülle döndü.



'Ahmaklar ve Melekler'



Festivalin bir diğer önemli filmi yine bu senenin önemli animasyon filmlerinden ‘Ahmaklar ve Melekler’. Oscar ve Annie adayı olmuş filmin yönetmeni Bill Plympton. Ayrıca Brezilyalı yönetmen Otto Guerra’nın filmi ‘Wood & Stock:Seks/ Uyuşturucu ve Rock’n Roll’, Kore yapımı olan yedi yönetmenin ortaklaşa yaptığı ‘If You Were Me: Anima Vision 2’ festivalde gösterilecek diğer uzun metraj filmlerden.



Ekoloji temalı film



İstanbul Animasyon Festivali’nde gerçekleştirilecek bir başka önemli etkinlik ise Atina’daki Animart Festivali ile ortak olarak Yunan ve Türk öğrencilerin bir arada yapacakları ekoloji temalı film. Farklı disiplinlerdeki öğrenciler, 10 gün boyunca yapacakları çalışmalar sonucunda bir film üretecekler ve üretim sürecindeki deneyimlerini ve yaptıkları çalışmayı festival sırasında katılımcılar ile paylaşacaklar.



Festivalde film gösterimleri dışında çeşitli konferanslar, atölye çalışmaları ve etkinlikler de yapılacak.