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Yaşam

İstanbul'da ana yollar açık ara yollar kapalı

Günlerdir yapılan uyarılar etkili oldu. Özel araçlarını tercih etmeyenler ve gece saatlerinden itibaren yapılan tuzlama çalışmaları İstanbul'u rahatlattı.

27 Ocak 2012 02:00

T24 - Türkiye dün akşam saatlerinden itibaren yeni bir soğuk hava dalgasının etkisine girdi. Bugün tüm yurtta kar var. Kar yağışının dün akşamdan beri etkili olduğu İstanbul'da, trafiğin yine "felç olmasından" endişe ediliyor. Vatandaşların araçlarını çıkarmaması, toplu taşıma araçlarını kullanması önerildi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan bilgiye göre tüm Türkiye'de karlı ve yağışlı hava 6 Şubat'a kadar sürecek. Kar yağışı İstanbul'da da etkili olacak. Marmara Bölgesi pazartesi gününden itibaren daha da soğuyacak. İstanbul gündüz -1.-2 dereceleri görecek. Tunceli Erzincan karayolunda da 4 noktaya çığ düştü, İki TIR ile bir yolcu minübüsü kısmen çığ altında kaldı.




Yapılan son değerlendirmelere göre ülke genelinde görülecek yağışların; Akdeniz, Güneydoğu Anadolu, Kırklareli, Çorum, Çankırı, Yozgat, Kırıkkale, Kırşehir, Malatya, Elazığ, Bingöl, Bitlis, Tunceli, Şırnak ve Hakkari çevrelerinde kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Yağışların; Kıyılarda yağmur ve sağanak, yağış alan diğer yerlerde karla karışık yağmur ve kar şeklinde olacağı tahmin ediliyor. İç ve doğu bölgelerde buzlanma ve don olayı ile birlikte yer yer sis bekleniyor.



 

İstanbul'da kar kalınlığı 15 cm


İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), kentte kar kalındığının bazı yerlerde 15 cm'ye ulaştığını açıkladı.
 

İBB'den yapılan yazılı açıklamada, "Meteoroloji Bölge Müdürlüğü'nün verilerine göre bazı semtlerde ölçülen kar kalınlıkları şöyle: Riva, Arnavutköy, Polonezköy: 15 cm, Alemdağ, Beykoz, Şile:10 cm, Hadımköy, Kağıthane, Zekeriyaköy, Samandıra, Çatalca: 5 cm, Beşiktaş, Sarıyer, Kartal, Üsküdar, Ümraniye: 2-3 cm" denildi. 



 

7 Şubat'a kadar dikkat
 

Cumartesi sabahına dikkat çekilen açıklamada, "Yeni hafta başında Sibirya üzerinden gelmesi beklenen sisteminde etkisiyle kar yağışının 7 Şubat'a kadar aralıklarla devam etme ihtimalinin yüksek olduğu belirtiliyor. Gece boyu şehrin kuzey kesimlerinde etkili olan kar yağışının Cumartesi sabahına kadar şehir merkezinde etkili olması ve kuvvetli rüzgârında etkisiyle tipi şeklinde yağması bekleniyor" ifadesi kullanıldı. 



 

Ulaşımda ek önemler
 

Kar yağışından dolayı İETT, çeşitli hatlarda 350 otobüs ile ek sefer  yapıyor.


Metrobüs hattında da 315 otobüs aralıksız seferlerine devam ediyor. Bu  hatta 5 kar küreme ve tuzlama aracı ile 2 solüsyon aracı hizmet veriyor.



 

Köprülerde durum


Köprülerde rutin trafik akışı devam ediyor. Kar yağışı nedeniyle herhangi  bir olumsuzluk yaşanmıyor.


Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri de Kadıköy, Taksim, Saraçhane, İDO  Yenikapı, Eminönü, Harem, Üsküdar, Ümraniye-Tepeüstü meydanlarında 359 personel  ve 48 araç ile kar küreme çalışmaları yapıyor.



 

Belediye alarmda


İstanbul'da dün akşam saatlerinde tipi  şeklinde başlayan kar yağışından dolayı ulaşımda herhangi bir sıkıntı yaşanmaması  için yollara 4 bin 667 ton tuz ile 156 ton solüsyon döküldü.


İstanbul Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, kenti dün  akşam saatlerinde etkisi altına alan kar yağışı, yer yer fırtına şeklinde devam  ediyor. Kar yağışının, akşam saatlerine kadar sürmesi bekleniyor.


Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım ve Onarım Müdürlüğü ekipleri, ana  arterler ve katılım noktalarında sabaha kadar görev yaptı. Kar yağışının etkili olduğu bölgelerde kar küreme ve tuzlama çalışmaları gerçekleştirildi.


Belediyenin 870 araç ve iş makinesi ile 2 bin 406 personelden oluşan  ekipleri, çalışmalar süresince yollarda ulaşımın aksamaması için 4 bin 667 ton  tuz ve 156 ton solüsyon kullandı.


Sokaklarda yaşayan 291 evsiz vatandaş da Metin Oktay Kapalı Spor  Salonu'nda misafir ediliyor.



 

Valilikten açıklama: Özel aracınızla trafiğe çıkmayın
 

İstanbul Valiliği'nden yapılan açıklamada vatandaşların özel araçları ile trafiğe çıkmamaları istendi. Açıklamada şu ifadeler kullanıldı: "Kar yağışı, don ve buzlanmanın etkili olduğu gün ve saatlerde; zorunlu olmadıkça vatandaşlarımızın özel araçları ile trafiğe çıkmamaları, araçlarında gerekli teknik donanımı bulundurmaları, olası trafik yoğunluğu düşünülerek araçların akaryakıt ikmallerinin yapılması, sürücülerimizin özellikle emniyet şeritlerini kullanmamaları ve bu hususta hassasiyet göstermeleri, ayrıca trafiğin yoğun olduğu zamanlarda alternatif güzergahları kullanmaları, arıza hallerinde araçların sürücüler tarafından terk edilmemesi ve acil çağrı için 154 Alo Trafik, 155 Polis İmdat, 156 Alo Jandarma, 159 Karayolları telefon numaralarını aramaları, can ve mal güvenliği açısından büyük önem arz etmektedir."



 

İki tır ve yolcu minibüsü çığ altında


Tunceli Erzincan karayolunda 4 noktaya çığ düştü, İki TIR ile bir yolcu minübüsü kısmen çığ altında kaldı.

 
Tunceli Erzincan karayolunun 35 ve 45 inci kilometreleri arasındaki Zağge ve Kırmızı köprü bölgelerinde  4 ayrı noktaya çığ düştü. Çığ nedeniyle onlarca aracın mahsur kaldığı iki TIR ile bir yolcu minübüsünün kısmen çığ altında kaldığı bildirildi..Karayollları ekipleri bölgeye ulaşmak için çalışma başlattı...

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