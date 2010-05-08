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Yaşam

İstanbul'da amansız uyuşturucu takibi

Mersin'de başlayan amansız takip, İstanbul TEM otoyolunda sona erdi. Narkotik polisi, uyuşturucu taşıdığı ihbar edilen bir TIR'ı yol boyunca izledi.

08 Mayıs 2010 03:00

T24 - Mersin'de başlayan amansız takip, İstanbul TEM otoyolunda sona erdi. Narkotik polisi, uyuşturucu taşıdığı ihbar edilen bir TIR'ı yol boyunca izledi. 231 kilo eroin bulunan TIR'a düzenlenen operasyon, polis helikopterinden görüntülendi. İşte o nefes kesen operasyon...

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Nefes kesen operasyon böyle sonuçlandı.

O sonucu getiren ise narkotik ekiplerinin saatlerce sürdürdüğü amansız takipti.

Mersin'den İstanbul'a yola çıkan TIR, domates yüklüydü. Ama gelen ihbara göre, gizli bölmelerinde uyuşturucu taşıyordu.

Bu ihbar narkotik polisini harekete geçirdi. Mersin'den Gebze'ye kadar uzaktan izlenen TIR, Gebze'den itibaren yakın takibe alındı.

Havadan helikopter, karadan da sivil polis araçları TIR'ın peşine düştü.

İstanbul'a gelene kadar takip sürdü.

Ve emniyet müdürünün telsizden verdiği emirle operasyon başladı. TEM otoyolunda hem sivil ekipler hem de resmi polis otoları TIR'ın etrafını sardı.

TIR sürücüsü yol kenarında durması için uyarıldı. Kaçma ihtimaline karşı polis otoları önleme yaptı.

Sonunda yol kenarına yanaşan TIR Seyrantepe mevkiinde durduruldu. Sürücü gözaltına alındı.

TIR'da yapılan ilk aramada 20 ton domates olduğu görüldü. Ama arama sürdü. Eğitimli köpeklerin de yardımıyla gizli bölmelere saklanan uyuşturucu bulundu.

TIR'ın paletlerinin içine gizlenmiş 250 gramlık paketler halinde toplam 231 kilogram eroin ele geçirildi.  

Soruşturma kapsamında Mersin'de yapılan operasyonda da 4 şüpheli gözaltına alınarak İstanbul'a sevk edildi. Aralarında mal sahiplerinin de bulunduğu 2 kişi halen aranıyor.


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