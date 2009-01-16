İstanbul'da alevli gece

İstanbul'da dün gece Şişli, Sarıyer, Ümraniye, Güngören ve Küçükçekmece’de toplam 25 araç kundaklandı.



Ümraniye'de, bir sitenin otoparkında bulunan 7 otomobil, 2 kişi tarafından motor bölümlerine benzin dökülerek kundaklandı. Başlarında kar maskesi olan kişiler olayı fark eden vatandaşların bağırması üzerine 5 kilogramlık su bidonunda bulunan benzini de bırakarak olay yerinden kaçtı.



Atakent, Türkler Caddesi üzerinde bulunan bir site önünde park halindeki 7 otomobil kimlikleri belirlenemeyen 2 kişi tarafından benzin dökülerek kundaklandı. Saat 20.00 sıralarında meydana gelen olayda aydınlatma olmayan açık otoparka gelen 2 kişi otomobillerin motor bölümü üzerine ellerinde getirdikleri benzini döktü. Otomobilleri tutuşturan 2 kundakçı sitede oturanlar tarafından fark edildi.



Bağırışlar üzerine ellerindeki benzin bidonunu da bırakan kar maskeli 2 kişi yaya olarak kaçıp izlerini kaybettirdi. Yanan otomobillere ilk müdahaleyi site sakinleri yaptı. İtfaiyenin otomobilleri soğutmasının ardından polis ekipleri yanan otomobiller üzerinde inceleme yaptı. Yanan otomobiller içinde ticaretle uğraştığı belirtilen Mehmet Gültepe'ye ait 34 U 2878 plakalı 2007 model Jaguar otomobil de var.



Şişli Okmeydanı'nda akşam saatlerinde 6 araç kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce molotof kokteyli atılarak kundaklandı. Araçlarda çıkan yangın itfaiye ekiplerinin uzun uğraşları sonucunda söndürüldü.



Edinilen bilgiye göre, Şişli Okmeydanı Mahmut Şevket Paşa Mahallesi Şahinkaya Sokakta park halinde bulunan 6 araç saat 22.00 sıralarında kimliği belirsiz kişi ya da kişilerce molotofkokteyli atılarak kundaklandı. Cam kırılma sesini duyarak evlerinden çıkan vatandaşlar alev alev yanan otomobilleri söndürmeye çalıştı. Araçlarda çıkan yangın olay yerine gelen itfaiye ekipleri tarafından güçlükle söndürüldü. Araç sahipleri emniyet yetkililerinin sık sık meydana gelen bu tarz olaylara karşı önlem almasını istedi. Olayda 4 araç kullanılamaz hale gelirken, 2 araçta da maddi hasar meydana geldi. Polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlattı.



Güngören ve Küçükçekmece’de yaktılar



Edinilen bilgiye göre olay saat 01.00 sıralarında Güngören Genç Osman Mahallesi Mektep Sokak'ta meydana geldi. Sokak üzerinde park halinde bulunan 34 JUA 56, 34 FD 2087, 34 BE 477, 34 PEK 99 34 TY 4717, 34 FSL 87, 34 EJ 3061 plakalı 7 otomobil kimliği belirsiz kişilerce üzerine benzin dökülerek kundaklandı.

Yanan araçları gören vatandaşlar olay yerine itfaiye ve polis ekiplerini çağırdı. İtfaiye ekipleri kısa sürede olay yerine gelerek yanan araçlara müdahale etti. Kundaklanan 34 EJ 3061 plakalı otomobilin sahibi Şahin Başlı, otomobil alarmı sesleri üzerine dışarı çıktıklarında 6 aracın yandığını söyledi.



Öte yandan Küçükçekmece'de Kanarya Mahallesi Papağan Caddesi üzerinde park halinde bulunan 34 JK 135 plakalı araç kimliği belirsiz kişilerce kundaklandı. 00.30 sıralarında meydana gelen olayda araçta hasar meydana gelirken görgü tanıkları bir patlama sesi duyduklarını ve patlamadan sonra 4-5 kişinin kaçarak uzaklaştığını söyledi.

Polis ekipleri Kundaklama olayları ile ilgili soruşturma başlatıldı.



Feriköy ve Sarıyer’de 4 araç kundaklandı



Edinilen bilgiye göre olay saat 01.30 sıralarında Şişli Feriköy Dere sokak'ta meydana geldi. Sokakta park halinde bulunan 34 YLT 37 plakalı araç kimliği belirsiz kişilerce molotof kokteyli atılarak kundaklandı. Yanan aracı gören vatandaşlar durumu polise ve itfaiyeye bildirdi. Yangın tüpleriyle araca müdahale eden polis ekipleri ve vatandaşlar otomobili yangını söndürdü. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri vatandaşlar tarafından söndürülen araçta soğutma çalışması yaptı. Görgü tanıkları duydukları ses üzerine dışarı çıktıklarından bir aracın yandığını gördüklerini söyledi.



Öte yandan saat 02.30 sıralarında Sarıyer Hisarüstü Bal Sokak'ta bulunan park halindeki 3 araç kimliği belirsiz kişilerce üzerine yanıcı madde dökülerek kundaklandı. Araçlardan biri kullanılamaz hale gelirken iki araçta hasar meydana geldi.

