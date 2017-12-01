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İstanbul'da Alevi bir ailenin kapısı işaretlendi

Benzer olay geçen hafta Malatya’da meydana gelmişti

01 Aralık 2017 16:54

İstanbul Bahçelievler ilçesinde Alevi bir ailenin kapısına MHP’nin sembolleri çizilerek, çarpı işareti konuldu. Kapıya "Defol dinsiz" ve "İslam" diye yazılama yapıldı.

Benzer olay geçen hafta Malatya’da meydana gelmişti.

Mezopotamya Ajansı'nda (MA) yer alan habere göre, İstanbul'un Bahçelievler ilçesine bağlı Kocasinan Mahallesi'nde ikamet eden Alevi bir ailenin kapısı sembol ve yazılarla işaretlendi. Evin kapısına, MHP’nin “Üç hilal” sembolü ve çarpı işareti konulurken, "Defol dinsiz" ve "İslam" şeklinde yazılama yapıldı.

Dün gece yarısı yapıldığı tahmin edilen işaretleme olayı, aile tarafından sabah saatlerinde fark edildi. Güvenlik nedeniyle ismini vermek istemeyen aile, tedirgin.

Boş olan din hanesine "İslam" yazıldı iddiası

Ailenin bundan bir yıl önce kimliklerindeki Din bölümünden “İslam" ibaresi sildirdiği öğrenildi. Bundan bir kaç ay önce evine hırsız giren ailenin, olaya ilişkin şikayet sırasında kimliklerini verdikleri polisin, din hanesine dolma kalem ile “İslam” yazdığı iddia edildi.

Benzer olay 22 Kasım'da Malatya'da da yaşanmıştı. Alevi yurttaşların yaşadığı Cemal Gürsel Mahallesi Gökalp ve Mercan sokaklarında bulunan 13 evin kapısına işaretler konulmuştu.

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