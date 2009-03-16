İstanbul'da alan kavgası!

İstanbul Valisi Muammer Güler, AKP ve CHP'nin aynı gün, aynı meydanda miting yapmasının fiilen mümkün olamayacağını belirterek, konunun Zeytinburnu İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı'nca yeniden değerlendirilmesi gerektiğini belirtti.





Güler, AKP ve CHP'nin yerel seçim öncesi 22 Mart’ta Kazlıçeşme'de yapacağı mitinge ilişkin sorusu üzerine, bu konuda çok yanlış bir bilginin kamuoyuna intikal ettiğini söyledi.



Seçim kanununa göre, son 10 günün, yani 19 Mart ile 28 Mart akşamına kadar olan sürenin propaganda serbestliği dönemi olduğunu anımsatan Güler, bu dönemde açık ve kapalı yer toplantıları ile diğer propaganda faaliyetlerinin il ve ilçe seçim kurullarının gözetiminde sürdürüldüğünü anlattı.



Bu döneme mahsus olmak üzere il ve ilçe seçim kurullarına belirli meydanları tahsis ettiklerini ifade eden Güler, bu dönemde meydanların siyasi partilere dağıtımının seçim kurullarının gerçekleştirdiğini, bu konudaki tahsisi ise Zeytinburnu İlçe Seçim Kurulu Başkanlığı'nın yaptığını bildirdi.



'Fiilen mümkün değil'



"Valilikçe böyle bir tahsis söz konusu değildir" diyen Güler, valiliğin sadece 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na uygun olan talepleri değerlendirdiğini kaydetti. Güler, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Aynı gün iki büyük partinin, iktidar ve anamuhalefet partisinin, çok sayıda vatandaşın da katılımının da söz konusu olacağı bir yerde, arasında iki saat de üç saat de olsa miting yapılması çok zor. Çünkü on binlerce, yüz binlerce kişi aynı güzergahları kullanarak alana gelecek ve boşaltacak, meydanlar öncesinde bayraklandırılacak, sahne hazırlanacak. Bu fiilen mümkün değildir. Bunun ilçe seçim kurulu başkanlığınca muhakkak yeniden değerlendirilmesi lazımdır. Veya siyasi partilerin buna uygun olarak bir karara varmaları lazımdır. Ben bu konudaki zorluğu İl Seçim Kurulu Başkanı'na da intikal ettirdim."



'Aynı yerde bir miting uygun olur'



Vali Güler, aynı yerde iki büyük partinin veya çok katılımın olacağı varsayılan iki büyük açık hava toplantısının olmasının, güvenlik tedbirleri açısından, trafik açısından zor olacağını belirterek, bunun, vatandaşların alanı süresi içinde boşaltması, diğer mitingin hazırlanması gibi propagandanın şartlarına uygun harekat tarzını da etkileyeceğini söyledi.

Güler, "Madem ki böyle bir toplantı yapılacaksa bir partinin yapması uygun olur. Bunu da ilçe seçim kurulu değerlendirecektir. Yani böylesine bir tahsisin fiilen, pratik olarak uygulanamayacağını da belirtmek istiyorum. Ama yetki tamamen ilçe seçim kurulunundur" diye konuştu.



"İki partinin de aynı yerde aynı gün miting yapması durumunda nasıl bir güvenlik tedbiri almayı düşünüyorsunuz?" sorusuna Güler, "Herhalde siyasi partilerimiz güvenlik güçlerini böylesine zor durumda bırakacak bir karar almazlar" yanıtını verdi.



Konu İl Seçim Kurulu'na taşındı



İl Seçim Kurulu Başkanı'na bu konudaki zorluğu, bu konunun sıkıntısını intikal ettirdiğini, yeniden bir değerlendirme yapılacağını belirten Güler, şöyle devam etti:



"Yapılan tahsise göre, mitingi birinci sırada yapan partinin seçmenleri veya taraftarları orayı boşaltacak, sonra diğeri gelecek. Biliyorsunuz bu tip toplantılarda önceden geliniyor. Bir şölen havasında sürdürülüyor. Buraya geliş yolu da gidiş yolu da aynı. Yani gelecek olan da orayı boşaltacak olan da aynı güzergahı kullanacak, on binlerce yüz binlerce kişi... Bunun olması fiilen mümkün değil. Bu güvenlik açısından da sıkıntı doğurur. Vatandaşlar arasında da istenmeyen sıkıntılara sebebiyet verebilir. Ama bunun tedbirini il ve ilçe seçim kurullarının alması gerekir diye düşünüyorum. İnşallah öyle olacaktır."

