İstanbul'da AKP ve CHP'lilerin rant ittifakı

Rant ittifakında Sevigen aracı olmuş

İlk sahibi Ceyda Erem

Sonra yeşil alan oldu



İmar tadilatı başladı

Başbakan’ın arkadaşı ortak

Sözleşmeler imzalandı

Yarı yarıya ortaklık

Metrekaresi 3 bin 500 dolardan başlıyor

İstanbul’un en gözde yerlerinden Beşiktaş’ta, ’yeşil alan’ ilan edilen değerli bir arsada Selenium Panorama gökdeleni yükseldi. Yeşil alana rezidans imarı ise, hiçbir muhalefetle karşılaşmadan CHP’li ve AKP’li belediyelerin oy birliğiyle çıktı.Aşçıoğlu İnşaat’ın Beşiktaş Dikilitaş’ta yaptığı Selenium Panorama projesinin ardında hükümet ile muhalefetin uyumlu çalışması yatıyor! 23 katlı gökdelenin yükseldiği paftalar incelendiğinde, Ceyda Erem’den Başbakan Tayyip Erdoğan’ın yakın arkadaşı Mehmet Emin Erkan’a kadar uzanan ilginç bir imar hikayesi ortaya çıkıyor. Bütün imar işlemleri sırasında ne ilçe belediyesi olan Beşiktaş’tan ne de İBB’den tek bir muhalefet sesi yükseliyor. İmar değişikliği ilçe meclisindeki ve İstanbul Büyükşehir Belediyesi Meclisinde’ki CHP-AKP oybirliğiyle çıkarılıyor.Beşiktaş Dikilitaş’taki 59 pafta, 32 ada, 42 parselin geçmişini inceleyelim. Bu arsa toplam 3 bin 62 metrekare. İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne ait bu arsa 1997 yılında ihaleyle satıldı. 11 Mart 1997 tarihli “İhale Onay Föyü” ndeki ifadelere göre arsayı Erem Uluslararası Tanıtım toplam 596 milyar 646 bin TL bedel ile aldı. Encümen ise ihaleyi 8 Nisan 1997 tarihinde onadı. Bu belgelerin altında ise dönemin İBB Başkanı Erdoğan’ın imzası bulunuyor. Arsayı alan şirketin ortakları incelendiğinde karşımıza Erem ailesi çıkıyor. Şirketin hissedarları Mustafa Özhan Erem ve Ahmet İlhan Erem. Ticaret Sicil Gazetesi kayıtlarına göre 2006 yılında Ahmet İlhan Erem 18 yaşını doldurmadığı için annesi Ceyda Zeliha Erem tarafından temsil ediliyor. Ceyda Erem ise Türkiye’de fuarlar kraliçesi olarak biliniyor.Bu satış yapıldığında arsanın imar planı 2.5 emsal inşaat alanına, 0,25 TAKS oranına sahipti. Ancak 22 Temmuz 2002 tarihinde İBB tarafından bölgesel imar planı hazırlandı ve 30-31-32-34 parselden, 30-31-34 parseller yeşil alan içine alındı. Sadece 32. parsel yeşil alan dışında tutuldu. Arsa sahibi tarafından hemen bu tadilata itiraz edildi ve konu mahkemeye taşındı. İstanbul 3. İdare Mahkemesi 26 Şubat 2004 tarihinde, 2002/1784 sayılı esas kararı ile davacıları haklı buldu ve imar tadilatını iptal etti. Bu tarihten sonra arsa ’plansız’ kaldı.Arsa plansız kalınca Aralık 2004’te arsa sahipleri İBB’nin kapısını çaldı. Arsa için 3 emsal, TAKS: 0,25, h: max istendi. Ayrıca söz konusu parselin ticaret + hizmet + konut alanı olarak işlenmesini talep etti. Bu talepler, 18 Mart 2005 tarihinde İBB Büyükşehir Belediye Meclisi’nde görüşüldü. Talep edilen 3 emsal, 2.5 oranına düşürüldü. Emsalde bu azaltma yapılırken bodrum katların emsal dışı kalacağı notu eklendi. Ayrıca kot farkının bulunan yerler de emsal dışı bırakıldı ve ortalama yükseklikten hesaplanmasına karar verildi. Bu değişiklik İBB Meclisi’nden oy birliği ile geçti. Yani hiçbir meclis üyesi, başta da CHP’li hiçbir üye itiraz etmedi.1/5 binlik geçtikten sonra sıra 1/binlik İmar Uygulama Planı’na sıra geldi. Ancak bu aşamada arsanın sahipliği değişti. 1/5 binlik Nazım İmar Planının geçmesinden tam 11 gün sonra yani 29 Mart 2005 tarihinde Seren İnşaat A.Ş arsayı toplam 7 milyon 35 bin YTL bedel ile Erem Uluslararası Tanıtım Ltd’den satın aldı. Şirketin ortakları arasında ise tanıdık bir isim var: Mehmet Emin Erkan. Erdoğan’ın İstanbul İmam Hatip Lisesi’nden arkadaşı olan Erkan, ayrıca 5 milyar dolarlık Zeytinburnu Yat Limanı, diğer adıyla Zeyport’un ortakları arasında. Şirket merkezi olarak gösterilen Çamlıca Konakları ise ortağı olduğu Erkan İnşaat tarafından yapıldı. Villa tipi sitenin sakinlerinden biri de Maliye Bakanı Kemal Unakıtan’ın oğlu Abdullah Unakıtan. Seren İnşaat’ın diğer ortakları ise işadamı Erol Kohen’in eşi Sandra Kohen ve Erkan’ın kardeşi Mahmut Erkan.Arsayı bu şirket aldıktan sonra 1/binlik uygulama imar planları da hızlı bir şekilde çıkarıldı. Önce 8 Temmuz 2005 tarihinde Beşiktaş Belediye Meclisi tarafından imar tadilatı teklifi kabul edildi. Teklif hiçbir ret oyu almadan oybirliği ile Beşiktaş Belediye Meclisi’nden geçti ve İBB yolunu tuttu. 1/ binlik imar uygulama planı 16 Eylül 2005 tarihinde İBB Meclisi’ne geldi. 2060 nolu karar yine oy birliği ile yani tek bir ret oyu almadan İBB Meclisi tarafından onandı.SEREN İnşaat, müteahhit firma Aşçıoğlu İnşaat ile “Gayrimenkul Satış Vaadi ve Arsa Payı Karlığında İnşaat ve Hasılat Paylaşım’ sözleşmesi imzaladı. Sözleşme 22 Temmuz 2005 tarihinde, Beyoğlu 31. Noteri, Erkan İnşaat’ın merkezi olarak kullanılan Çamlıca Evleri No:13’e çağrıldı. Sözleşmeye Seren İnşaat adına Sandra Kohen, Aşçıoğlu İnşaat adına da Yaşar Aşçıoğlu imza attı. Noter kayıtlarına bu sözleşme 40879 numara ile işlendi. Sözleşme, arsa sahibi ve müteahhit arasında, yüzde 50 oranı müteahhide, yüzde 50 oranı ise arsa sahibine verilmek şartıyla hasılat paylaşım esasına göre yapıldı.13 maddeden oluşan sözleşmede satış ve pazarlamanın müteahhit tarafından yapılacağı ve peşinatlar ise senetlerin yüzde 50’sinin arsa sahibine derhal verileceği belirtiliyor. Vadeli ödemelerin ise inşaatın bitim süresini 6 ay geçemeyeceğinin altı çiziliyor. Projenin 30 ay içinde bitirilme şartı yine maddelere konuyor. Ayrıca müteahhidin bu şartları yerine getirmemesi ya da bir aksaklık yaşanması durumunda, müteahhit tamamlanmamış bölümler için her ay 2 bin dolar ceza ödeyeceğini taahhüt ediyor. Sözleşmede, toplam hasılatın KDV hariç 28 milyon dolar olacağı ve bunun yarı yarıya paylaşılması durumunda hasılatın en az 14 milyon dolar olması gerektiği vurgulanıyor.23 katlı Selenium Panorama, kapalı yüzme havuzu, SPA merkezi, iş merkezi, cafe ve restoranlarıyla Dikilitaş’ın cazibe merkezlerinden biri haline geldi. 80 ve 158 metrekare olarak yapılan daireler, 13. kattan itibaren deniz manzaralı. Rezidansların metrekaresi ise 3.500 dolardan başlıyor.İşte kronoloji11 Mart 1997: Erem Uluslararası Tanıtım, toplam 596 milyar 646 bin TL bedelle arsayı İBB’den satın aldı. Satış işleminin altında dönemin İBB Başkanı Erdoğan’ın imzası vardı.22 Temmuz 2002: İBB, 30-31-32-34 parsellerdeki arsada imar değişikliği yaptı ve 32 parsel hariç geri kalan parselleri yeşil alan ilan etti.26 Şubat 2004: Erem Uluslararası Tanıtım tadilata itiraz etti ve konuyu yargıya taşıdı. İstanbul 3. İdare Mahkemesi yapılan imar tadilatını iptal etti ve bu tarihten sonra parseller plansız kaldı.Aralık 2004: Erem Uluslararası Tanıtım, arsaya imar tadilatı yapılması için İBB’ye başvuruda bulundu. İBB’den E:3, TAKS:0,25, H: max talep etti.27 Ocak 2005: Seren İnşaat kuruldu. Ortakları ise Mehmet Emin Erkan, Sandra Kohen ve Mahmut Erkan.18 Mart 2005: İBB; 1/5 binlik Nazım İmar Planını onayladı. Ancak talep edilen E:3, 2.5’a indirildi. TAKS ve H talebi aynen kabul edildi. Talep İBB Meclisi’nden oybirliği ile geçti.29 Mart 2005: Erem Uluslararası Tanıtım, arsayı 7 milyon 35 bin bedel ile Seren İnşaat’a sattı.8 Temmuz 2005: Beşiktaş Belediyesi, 1/binlik imar uygulama planını oy birliği ile kabul etti.22 Temmuz 2005: Arsa sahibi Seren İnşaat ve müteahhit firma Aşçıoğlu İnşaat arasında ’Hasılat Paylaşım Sözleşmesi’imzalandı.19 Eylül 2005: 1/binlik imar uygulama planı İBB tarafından onaylandı.