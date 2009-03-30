İstanbul'da AKP kazandı ama

Tempo24



Rakamlarla İstanbul

Yeni belediyeler AKP’nin

Çarşaf açılımı kazandırmadı



DSP’li Sarıgül açık ara kazandı

Diğer partilerin durumu

2004 seçimlerini CHP’nin yaklaşık 7 puan önünde geçen AKP, Türkiye genelindeki oy kaybını İstanbul’da yaşamadı. AKP yaklaşık yüzde 44’lük oy oranıyla birinci parti olurken Kadir Topbaş da seçimi art arda kazanan ilk Belediye Başkanı oldu. Ancak AKP İstanbul’daki 39 ilçeden 11’ini önceki seçimlerde 4 belediye başkanlığı kazanan CHP’ye kaptırdı.İstanbul’daki yüksek tansiyon, CHP’li Kemal Kılıçdaroğlu ve Gürsel Tekin ile AKP’lilerin gece boyunca yaptığı karşılıklı açıklamalarla erken saatlerden itibaren ‘düello’ya dönüştü.Seçim sonuçlarının akmaya başladığı ilk saatlerde yüzde 40-42 oy oranı arasında gidip gelen AKP ve CHP arasındaki puan farkı zaman zaman yüzde 1'e kadar düştü. İki partinin yöneticileri arka arkaya yaptıkları açıklamalarla birbirlerine meydan okudu.AKP’nin 2004 yerel seçimlerine göre, İstanbul’daki yaklaşık yüzde 1’lik oy kaybı çok etkili olmasa da, CHP’nin oylarını 9 puan artırması 39 ilçeden 11’inde belediye başkanlığını kazanmasını sağladı. Adalar, Çatalca, Kartal, Sarıyer ve Silivri’yi AKP’den, Büyükçekmeceyi de ANAP’tan alan CHP, 2004 seçimlerinde kazandığı Avcılar Beşiktaş, Bakırköy ve Kadıköy’le birlikte 11 belediye başkanlığını kazanmış oldu.Bu arada 2004 seçimlerinde 32 ilçesi olan İstanbul’da Arnavutköy, Ataşehir, Başakşehir, Çekmeköy, Beylikdüzü, Esenyurt, Sultangazi ve Sancaktepe’nin eklenmesi AKP’nin işine yaramış oldu. Yeni ilçelerden yalnıza Ataşehir’i CHP alırken, diğer ilçeler AKP’nin oldu.CHP’nin Sultanbeyli’deki çarşaf açılımının da ilçedeki oy dağılımında kendisine oy kaybettirdiği gözlendi. 2004 seçimlerinde Sultanbeyli’de yüzde 9.1 oy alan CHP, bu seçimlerde oy oranını yüzde 7.5’a düşürdü. AKP Sultanbeyli de büyük farkli birinci parti oldu.Şişli’de 2004 seçimlerinde CHP adayı olan Mustafa Sarıgül, bu kez de DSP çatısı altında girdiği seçimlerden zaferle çıktı. Geçen seçimlerde yüzde 47.25 oy alan Sarıgül, bu seçimlerde DSP’li olarak oylarını yüzde 54.65’e yükseltti.İstanbul'da DTP oy oranını 2004 seçimlerine göre 1 puan artırırarak yüzde 4.57'ye çıkarırken, ANAP da yüzde 1'in biraz üzerindeki oyunu neredeyse tamamen kaybetti. Önceki seçimlere göre oy oranı en fazla düşen parti İstanbul'da DP oldu. 2004'de yüzde 4.88 oy oranı olan DP bu seçimlerde yüzde 0.49 oy alabildi.