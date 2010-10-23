İstanbul'da aile hekimleri

T24 - "Aile hekimliği" sistemi 58 ilden sonra İstanbul'da da başlayacak. Düzce İl Sağlık Müdürü Engin Ersin Şimşek sistemin, hastayı hastahane yerine doktora emanet etme mantığı üzerine kurulu olduğunu söyledi. Hasta ile doktor arasında rutin muayenelerden daha fazlasını amaçlayan sistemin İstanbul ayağında yoğunluk sebebiyle sıkıntı yaşanabileceği söylendi.





Radikal'in haberi şöyle:





Önce tansiyonunuza bakalım, sonra birlikte mangalı yakalım! 1 Kasım'da İstanbul'da da başlayacak olan aile hekimliği 'aileye sızdı'.

"Allah senden razı olsun. Hakkını helal et oğlum” diyerek son nefesini veren İlyas amca, gözünün önünden hiç gitmedi. Hastalığı boyunca her gün uğrayıp pansumanlarını yapmıştı. Mahir Arslan, Düzce’de aile hekimi olarak çalışan doktorlardan biri. ‘Aile hekimliği’nin ilk uygulama alanı olan Düzce’de doktorlar gerçekten aileden biri olmuş. Kimi elinde çikolata paketi, hastası için kız istemeye gidiyor, kimi bir yandan romatizmayı tedavi ederken, tandırda ekmek yapmanın püf noktalarını öğreniyor. Kimi de hastasıyla mangalda sucuk ekmek keyfi yapıyor. Düzce İl Sağlık Müdürü Engin Ersin Şimşek “Aile hekimliği sistemi, doktora hastayı emanet etme mantığı üzerine kurulu. Eski sağlık sisteminde hasta kuruma emanet ediliyordu. Hastanın tüm bilgileri sisteme aktarıldığı için doktorlar da rutin takibi yakından yapabiliyor” diyor.



Haydi kız istemeye



Türkiye’de 58 ilde uygulanmakta olan ‘Aile hekimliği’ , ilk olarak 2005’te Düzce’de uygulanmaya başladı. Haftada beş gün, günde sekiz saat görev başında olan doktor Mahir Arslan, Düzce’de Boğaziçi Aile Sağlığı Merkezi’nde aile hekimi. Neşeyle anlatıyor:



”Hastalarımızla acı tatlı bir sürü duyguyu, bir aile gibi beraber yaşıyoruz. Cenazeden kız istemeye kadar her zaman birlikteyiz. Hastalarımın başka hastanelere gitmelerini bile kıskanıyorum.”

Arslan’ın ailelerinden biri Muhittin - Nuriye Aydın çifti. Onlar da doktorlarından çok memnun: “Mahir Bey her şeyimizi bilir. Oğlumuz gibi. Ara sıra çaya ve mangala gelir.”

Düzce Sancakdere Köyü sakinlerinden Züleyha Güzel de yeni doğmuş bebeği İnci Feyza ve iki yaşındaki kızı Elif Azra’yı Dr. Mahir Arslan’ın takip ettiğini söylüyor:

“Kızım neden öksürüyor, ne problemi var daha ben söylemeden o bilir. Geldiği gün, annem doktorumuzun sevdiği dolmadan yapar.”

Doktor Mücella Çevik de Düzce Gümüşpınar Aile Hekimliği Merkezi’nde görevli. Ayrıca otomobiline binip telefonun bile çekmediği sekiz dağ köyüne gidiyor:

“Hastalarım gözleri yolda beklerler. Vakit olduğunda tandırda ekmek yapıp, fındık toplayıp, bazen de toprağı çapalıyoruz. Bazen komik olaylar da oluyor. ‘Sizin hastayı görmeden ilaç yazmadığınızı biliyorum, çocuğum okulda ben de ilaç yazmanız için komşunun oğlunu getirdim’ diyen hastamı hiç unutmuyorum.”

Aile Hekimleri Dernekleri Federasyonu Başkanı (AHEF) Dr. Hamza Gemici de diğer illerde de benzer tablolar olduğunu belirterek, “Doktor bir süre sonra, aileden biri oluyor. Hastanın sosyal, psikolojik ve ekonomik durumunu da öğrenip sıkıntılarını paylaşıyor” diyor.



İstanbullulara 3800 hekim

Aile hekimliği halen 58 ilde uygulanıyor. Uygulama 1 Kasım’da İstanbul’da da başlayacak. Yıl sonunda bütün Türkiye’ye yayılacak. Yetkililer yoğunluk nedeniyle İstanbul’daki uygulamada sıkıntıların olabileceğini belirterek, vatandaşları bağlı oldukları aile hekimlerini öğrenmesi için uyarıyor. Vatandaşlar aile hekimini yaşadıkları mahalledeki en yakın sağlık kurumu, bağlı bulundukları il sağlık müdürlüğü ya da il aile hekimliği derneği sitelerinden öğrenebilecek. Sağlık ocaklarının tümü aile sağlık merkezine dönüştürülecek. Merkezlerde bebekler, gebeler ve vatandaşların düzenli sağlık taramaları yapılacak. İstanbul için 3 bin 800 civarında aile hekimi ve 1000 kadar aile sağlık merkezi planlanıyor. Ücretsiz olan bu hizmetten sosyal güvenlik şemsiyesi içinde olmayanlar da faydalanacak.