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Kültür-Sanat

İstanbul'da Agatha Christie'yi anma etkinliği

Polisiye Edebiyatının Kraliçesi 120. doğum günü etkinlikleri kapsımında anılacak

27 Ağustos 2010 03:00

T24- Dünyanın en çok okunan polisiye roman yazarlarından Agatha Christie nam-ı diğer Polisiye Edebiyatı Kraliçesi, 120. doğum günü kutlamaları kapsamında İstanbul'da özel bir etkinlikle anılacak.


Etkinlik Christie'nin 120. doğum günü olan 15 Eylülde düzenlenecek. Katılımcılar arasında yazarın torunu Mathew Prichard ile "Agatha Christie'nin Gizli Defterleri" adlı kitabın yazarı John Curran da olacak.

Kitapları satış rekorları kıran, oyunları sahneye konulan ve parlak zekasını eşsiz kalemiyle birleştirerek edebiyatta sarsılmaz bir konum edinen Christie, 12 Ocak 1976'da hayata gözlerini kapamıştı.

Christie'nin kitapları aynı zamanda  kutsal kitaplar ile Shakespeare'in kitaplarından sonra en çok satan kitap olma özelliğini taşıyor.

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