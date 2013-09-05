İstanbul'da adaylık yarışı; hangi parti, kimi gösterecek?

Hatice Şen - Dağ Medya

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Yerel seçimler 30 Mart 2014’te yapılacak. 14 milyon insanın yaşadığı İstanbul’da bugünlerde kulislerde konuşulan tek konu İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanlığı’na 2014’te kimin geleceği. İstanbul, sıradan bir şehir değil.

Türkiye ekonomisinin dörtte biri İstanbul’da üretiliyor. Hem Türkiye’nin hem dünyanın gözbebeği. Bu yüzden yerel seçimlerde İstanbul’u kazanmak her parti için hükümetin giriş kapısı konumunda. Seçimlere az bir zaman kala kulislerde adaylık tartışmaları da hararetlendi.

Halen başkanlık koltuğunda oturan AK Partili Kadir Topbaş’ın 2014 seçimlerinde yine aday olacağı kulislerin en yüksek seslerinden. 68 yaşındaki Kadir Topbaş, birçok kesim tarafından seviliyor. Ancak isminin geçtiği yerde “Lanet olsun oyumu asla Topbaş’a vermem” diyenler de var. Topbaş, özellikle son dönemlerde birçok yeni proje açıklıyor. Şehir Parkı projesiyle Gezi Parkı eylemcilerine göz kırparken Mecidiyeköy-Beylikdüzü metro projesiyle kentin ulaşım sıkıntısını çözmeye devam edeceğini anlatıyor.

AK Parti’nin olası İstanbul adaylarından birinin de Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım olduğu söyleniyor. 57 yaşındaki Bakan Yıldırım’ın adı İzmir için de geçiyor ama AK Parti’nin İzmir’de seçimi kazanması zor görünüyor. İstanbul’daki devasa projeler nedeniyle Bakan Yıldırım’ın adı muhtemel adaylar arasında geçiyor. Marmara, Yavuz Sultan Selim Köprüsü, Üçüncü Havalimanı, Kanal İstanbul gibi projelerin yapımında rol oynayan Bakan Yıldırım, kente iyi bir yönetici olabilir. Ancak Bakan Yıldırım’a adaylığı sorulduğunda “Ben zaten görevimin başındayım” diye yanıt veriyor.

AK Parti kulislerinde birkaç ay öncesine kadar Avrupa Birliği ve Başmüzakereci Egemen Bağış’ın da adı geçiyordu. Ancak Bağış’ın yerel yönetim tecrübesi bulunmuyor. Bakan Bağış’ın önce bir ilçede tecrübe kazanıp sonraki dönemde İBB adayı olması yönünde senaryolar da bulunuyor. Başbakan Erdoğan’ın AB ile ilgili açıklamalarından sonra bakanlığı gözden düşen Bağış’ın Beyoğlu’ndan aday gösterileceği de konuşulan konular arasında.

Diğer yandan CHP’nin adayının kim olacağı tartışmaları da sürüyor. Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül’ün adı geçenler arasında. 56 yaşındaki Sarıgül de CHP’ye geçeceği yönünde ışık yaksa da henüz geçmiş değil. Sarıgül’ın CHP’ye geçmesi halinde aday olacağına ise kesin gözle bakılıyor. Yine CHP camiasında adaylık için adı geçen isimlerden biri de Gürsel Tekin. Geçtiğimiz günlerde bir televizyon programına katılan 49 yaşındaki Tekin “Aday olursam İstanbul’u alırım” diyerek yeşil ışık yaktı. Yine de CHP cenahından da kesinleşen bir aday henüz yok.

Şimdilik kulislerin en olası adayı ise Başkan Topbaş. Tabi AK Parti Genel Başkanı ve Başbakan Erdoğan’ın aday çalışmalarının sürdüğü de konuşulanlar arasında. Başbakan Erdoğan, adaylıkta özellikle halk memnuniyeti üzerinde duracağını açıklamıştı. Bu açıklamasından yola Topbaş ile devam edeceği kanaati çıkarılabilir. Yine Erdoğan, birkaç ay önce AK Parti Grup toplantısında yaptığı konuşmasında bir anketten bahsetmiş ve İstanbul’da AK Parti’nin oy oranı yüzde 52.1 iken Topbaş’ın oy oranının yüzde 55 olduğu söylemişti. Nisan ayında yaptığı bu konuşmanın ardından Gezi Parkı’nda yaşanan olaylarda Topbaş’ın tutumu eleştirildi. Topbaş’ın başkan olarak olayların çok dışında kaldığı söylendi. Ancak Parkta yaşanan olaylar Erdoğan’ı ve hükümeti hedef alıyordu. Topbaş, idari bir vakıa olduğu için sessizliğini korumuş olabilir. Nitekim yaşanan hadiselerden sonra şehrin yeşillendirilmesi için attığı birçok adımla küstürdüğü kesimlerle barışmayı başardı. Kemal Kılıçdaroğlu’na karşı yarıştığı 2009 Yerel Seçimleri’ni kazanan Topbaş’ın aday olması halinde 2014’te de başkanlığı kazanabileceği kanaati baskın durumda. Tabi adayların açıklanması ve seçim maratonunun başlaması için biraz daha bekleyeceğiz.