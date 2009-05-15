İstanbul'da aday zabıtalar yemin etti

İstanbul Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı'nda adaylık sürecini başarıyla tamamlayan 145 zabıta memurunun asalete geçiş yemin töreni, Edirnekapı Zabıta Kompleksi'nde yapıldı.



İstanbul Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, 2007 yılı Haziran ayının sonunda göreve başlayan aday zabıta memurlarının ilk önce oryantasyon/yönelim eğitiminden geçirilerek, Avrupa Anadolu Tedbir ve Destek Hizmetleri Zabıta Müdürlükleri ile bağlı karakol ve amirliklerinde bilgilendirildikleri belirtildi.



Mesleki temel eğitim öncesi sıkı bir disiplin altında sürdürülen eğitimlerin, aday zabıtaların mesleğe intibaklarını sağlamak, takım ruhunu aşılamak, toplu hareket kabiliyetlerini ve fiziksel kapasitelerini artırmak, ast üst ilişkileri yanında, disiplin ve kondisyon eğitimleri de alarak göreve hazır hale gelmelerini amaçladığı kaydedildi.



Açıklamada, aday zabıta memurlarının, mesleki temel eğitim kapsamında Anayasa, Atatürk ilkeleri, Türkçe dil bilgisi, beşeri ilişkiler, resmi yazışma usulleri ve dosyalama, devletin idari yapısı, 657 sayılı kanun kapsamında görev ve yükümlülükleri, Belediye ve Büyükşehir Belediyesi kanunları, Tebligat Kanunu, Kabahatler Kanunu, imar ve çevre mevzuatları, Bilgi Edinme Kanunu, Belediye Zabıta Yönetmeliği, şehirlilik bilinci ve meslek ahlakı gibi zabıtayı ilgilendiren diğer mevzuat eğitimlerini aldıkları bildirildi.

