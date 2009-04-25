İstanbul'da 95 kg eroin ele geçirildi

İstanbul'da durdurulan otomobilin bagajında ele geçirilen 95 kilogram eroinle ilgili gözaltına alınan 6 kişi tutuklandı.



Kocaeli Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Müdürlüğü ekiplerince, 21 Nisan'da İstanbul Avcılar'da durdurulan Mehmet Cankürküt (23) yönetimindeki otomobilin bagajında 82 paket halinde ele geçirilen 95 kilogram eroinle ilgili gözaltına alınanlar, Beşiktaş Adliyesi'ne çıkarıldılar.



Antalya'da gözaltına alınan Ahmet Ejder Özkılıç (33), Diyarbakır'da gözaltına alınan kardeşi Mustafa Özkılıç (41), İstanbul'da gözaltına alınan Mesut Adsız (31), Doğan Ünlü (45), Habib Seyyar (47) ve otomobil sürücüsü Cankürküt, sorgularının ardından adliyeye çıkarılmalarının ardından mahkemece tutuklandılar.



Olayla ilgili K.D. adlı bir kişinin de arandığı bildirildi.



Yaklaşık 6 aylık çalışmanın ardından Diyarbakır'dan İstanbul'a giden otomobili izleyen polis ekipleri, Avcılar'da durdurdukları otomobilin bagajında, koli içinde paketler halinde 95 kilogram eroin ele geçirmişlerdi. Olayla ilgili 6 kişi gözaltına alınmıştı.



