İstanbul'da 9 otomobil kundaklandı

İstanbul Üsküdar'da 9 otomobilin kundaklandığı bildirildi. Bölgedeki güvenlik kameraları tarafından kaydedilen görüntüler incelemeye alındı.

Alınan bilgiye göre, Cumhuriyet Mahallesi Esatpaşa Caddesi'nde bir sitenin bahçesinde park halinde bulunan otomobillerin yandığı ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi.

İtfaiye ekipleri zaman zaman patlamalara da yol açan yangına müdahale etti. İtfaiye ekipleri, yangını kısa sürede kontrol alarak söndürdü. 9 otomobil kullanılamaz hale geldi.

Polis ekipleri, otomobilleri yanıcı madde dökerek kundakladığı öne sürülen şüpheli ya da şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatırken, sitenin güvenlik görevlisi ifadesine başvurulmak üzere Üsküdar Polis Merkezi'ne götürüldü.