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Yaşam

İstanbul'da 9 ilçede elektrik kesintisi

Avrupa yakasındaki 9 ilçede, 7 Ocak Cumartesi günü elektrik kesintisi uygulanacak

05 Ocak 2017 00:20

İstanbul'un Avrupa yakasındaki 9 ilçenin bazı bölgelerine, 7 Ocak Cumartesi günü elektrik verilemeyecek.

Boğaziçi Elektrik Dağıtım AŞ'den (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre, planlı yatırım, bakım ve onarım çalışmaları kapsamında, 7 Ocak Cumartesi günü Sarıyer'de İstinye, Yeniköy, Tarabya, Kireçburnu, Ferahevler mahalleri ve civarı 00.01-09.00 saatleri arasında elektrik alamayacak.

Sarıyer'de ayrıca Zekeriköy Mahallesi Kilyos Caddesi ve civarında 09.00-16.00 saatleri arasında elektrik kesintisi yapılacak.

Çatalca'da, Kaleiçi Mahallesi Gökçeli, Vezir, Ferhatpaşa caddeleri ve Han Sokak ve civarına 08.00-16.00 saatleri arasında elektrik olmayacak.

Bahçelievler'de, Yenibosna Merkez Mahallesi Değirmenbahçe, Prof. Dr. M. Nevzat Pisak, Çınar, Siteler, Sanayi, Yıldırım Beyazıt, Atatürk caddeleri ile Remzi Özkaya, Oruç Reis, Arif Ağa, Kavak, Ihlamur 3, Bloklar, Boyner, Gündüz, Okul 2, Barış, Öksüz, Çavuş, Kahraman, Köyaltı, Karakol, Erdal, Erciyes 1, Ata 1, Elif, Paktaş, Nigar, Kaya 1, Kayalık, Huzur sokaklarında ve Çobançeşme Mahallesi Elmalı, Serik, Manavgat, Tepecik,, Yaprak 1, Kımız, Okul, Genç Osman 1, Altay, Selvi, Aşiyan 1 sokakları ve Mithat Paşa, Dumlupınar caddeleri ve civarında 08.00-19.30 saatleri arasında elektrik kesintisi yapılacak.

Küçükçekmece'de, Kartaltepe Mahallesi Çobançeşme Fidanlık Sokak ve civarı 08.00-19.30 saatleri arasında elektrik alamayacak.

Esenyurt'ta, Yunus Emre Mahallesi 393., 392., 381., 395., 440., 448. sokaklar ve Mandıra Caddesi ile Avcılar'da ise Yeşilkent Mahallesi, G-19., G-20., G-21., G-22., G-23. sokakları ve civarına 08.00-20.00 saatleri arasında elektrik verilmeyecek.

Bayrampaşa'da, 09.00-16.00 saatleri arasında Altıntepsi Mahallesi Uygur Caddesi ve civarında, Yenidoğan Mahallesi Abdi İpekçi, Rami Kışla caddeleri ile Karakaş, Caner sokakları ve civarında ise 13.00-16.00 saatleri arasında kesinti yapılacak.

Beylikdüzü'nde, Adnan Kahveci Mahallesi Kafkas, Paşabahçe caddeleri ve civarı 09.00-14.00, OSB Mahallesi 2., 4., Ali Çebi caddeleri ve civarı 13.00-19.00 saatleri arasında elektrik alamayacak.

Zeytinburnu'nda, Kazlıçeşme Mahallesi Kennedy Caddesi ve civarında 11.00-15.00 saatleri arasında elektrik kesintisi uygulanacak.

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