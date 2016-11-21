İstanbul'da 9 ilçede elektrik kesintisi

İstanbul'un Avrupa yakasındaki 9 ilçede, 24 Kasım Perşembe günü elektrik kesintisi uygulanacak.

Boğaziçi Elektrik Dağıtım AŞ'den (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre:

Avcılar'da Üniversite Mahallesi, Necip Fazıl Kısakürek Caddesi, Sarıgül Sokak ve civarında 08.00-20.00 saatleri arasında elektrik kesintisi yapılacak.

Küçükçekmece'de Atakent Mahallesi, 9. Çıkmaz Sokak ve civarında 09.00-13.00 saatleri arasında elektrik verilemeyecek.

Sarıyer'de Kazım Karabeki̇r Paşa Mahallesi, Gülbağlar Caddesi, Cumhuriyet Caddesi, Karanfil Sokak ve civarı 09.00-16.00 saatleri arasında elektrik alamayacak.

Güngören'de Mehmet Nesih Özmen Mahallesi, Akçaağaç Sokak, Yüksel Sokak ve civarında 09.00-17.00 saatleri arasında, Merkez Mahallesi, Kumru Sokak ve civarında 10.00-20.00 saatleri arasında elektrik kesintisi uygulanacak.

Fatih'te Koca Mustafapaşa Mahallesi, Hacı Kadın Caddesi, Mercan Balığı Sokak, İftari̇ye Sokak, Şırlağan Sokak, Koca Mustafapaşa Caddesi, Demi̇rci̇ Osman Sokak, Müteselli̇m Sokak, Sümbül Efendi̇ Mahallesi, Hacı Kadın Caddesi, Duhani̇ye Sokak, Cambazi̇ye Sokak ve civarı 09.00-13.00 saatleri arasında, Molla Hüsrev Mahallesi, Cemal Yener Tosyalı Caddesi, Aki̇fpaşa Sokak, Hi̇mmet Sokak, Atatürk Bulvarı, Zeyrek Mahallesi, Kovacılar Sokak, Hüsambey Sokak ve civarı da 12.00-16.00 saatleri arasında elektrik alamayacak.

Silivri'de Alipaşa Mahallesi, Trablusgarp Bulvarı ve civarında 09.00-13.00 saatleri arasında elektrik kesintisi yapılacak.

Kağıthane'de Nurtepe Mahallesi, Çobançeşme Caddesi ve civarına 09.00-18.00 saatleri arasında elektrik verilemeyecek.

Gaziosmanpaşa'da Yeni̇ Mahalle Mahallesi, Heki̇msuyu Caddesi ve civarı 09.00-12.00 saatleri arasında, Fevzi̇ Çakmak Mahallesi, 758. Sokak, İstanbul Caddesi ve civarı 12.00-15.00 saatleri arasında, Karayolları Mahallesi, 646. Sokak, 648. Sokak, 632. Sokak, 628. Sokak, Fati̇h Caddesi ve civarı 15.00-18.30 saatleri arasında elektrik alamayacak.

Bayrampaşa'da Yıldırım Mahallesi, Mor Sokak, Nazar Sokak, Acı Çeşme Sokak, Barbaros Sokak, Şehi̇t Kami̇l Balkan Caddesi, Gümüş Sokak ve civarında 09.00-12.00 saatleri arasında, Cevatpaşa Mahallesi, Saraybosna Caddesi, Namık Kemal Caddesi, Mi̇mar Si̇nan Caddesi, Gi̇rne Caddesi ve civarında 13.00-16.00 saatleri arasında elektrik kesintisi yapılacak.