İstanbul'da 9 ilçede elektrik kesintisi

İstanbul Anadolu Yakası'nda bulunan Ataşehir, Beykoz, Çekmeköy, Kadıköy, Maltepe, Pendik, Tuzla, Ümraniye ve Üsküdar ilçelerinin bazı mahallelerine 5 Eylül'de elektrik verilemeyecek.

İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım AŞ'den yapılan açıklamaya göre kesintilerin yaşanacağı ilçeler şöyle:



ATAŞEHİR



Ataşehir'de 09.30-16.00'da, İnönü Mahallesi Mürseloğlu, Ulusu, Leylaklar, Osmancık, Emekçi sokaklarına elektrik verilemeyecek.

BEYKOZ

Beykoz'da 09.00-17.00'de, Göksu Mahallesi Şekercibaşı Çıkmazı, Süslü Kız Çıkmazı, Hasanefendi Çıkmazı, Baruthane, Buğday, Dr.Ömer Besim Paşa, İnişli, Eyüp Paşa Çıkmazı, Gemici Çıkmazı, Göksu, Kibritçi Çıkmazı, Kuyu, Nişangah, Muhtarlı Çıkmazı, Sadri Alışık sokaklarına elektrik verilemeyecek.

ÇEKMEKÖY

Çekmeköy'de 09.00-11.00'de, Sultançiftliği Mahallesi Bayram, Hasır, 19 Mayıs, Hürriyet, Dildar sokakları, 12.00-17.00'de, Sultançiftliği Mahallesi Egemen,Taşdelen, Işın, Gülşen, İşmer, Hürriyet sokakları elektrik alamayacak.

KADIKÖY



Kadıköy'de 08.30-17.00'de, 19 Mayıs Mahallesi Uçar, Atatürk, Cebesoy, Çelik, Aslan Kaptan Çıkmazı, Omca, Atatürk sokakları, 09.30-17.30'da, Göztepe Mahallesi Ömerpaşa, Taşmektep, Kemal Salih Sel sokakları, Erenköy Mahallesi Dr. Neşet Usman, Hamam, Ömerpaşa, Abdülhalik Renda sokaklarına elektrik verilemeyecek.

MALTEPE

Maltepe'de 09.00-13.00'te, Bağlarbaşı Mahallesi Atatürk Sokağı, Esenkent Mahallesi Uğur Mumcu, Özgür, Aydın, Ortanca, Sakin, Papatya Çıkmazı, Gülensu Mahallesi Çiftlik, Çamlık, Papatya, Telsizler, İlke, Yılmaz, Yaman, Nadire, Umut, Adem Yavuz sokakları, Gülsuyu Mahallesi Dereiçi, Çamlık, Taşkın, Pınar, sokakları, 09.00-18.00'de Büyükbakkalköy Mahallesi Alim, Kaçkar sokaklarında elektrik kesintisi yapılacak.

PENDİK



Pendik'te 09.00-16.00'da, Şeyhli Mahallesi Gülenay, Kafile, Molla Gürani, Murat, Safer, Çıra, Mütala, Yeni Ay sokakları, Orhangazi Mahallesi Kavak Sokağı, 09.00-17.00'de, Yenişehir Mahallesi Akkaya, Bakü sokakları, 09.30-18.00'de, Şeyhli Mahallesi Gören, Hilal, Türbedar, Düğün, Mehmet, Berhayat, Milat, Molla Gürani, Olgun, Amber, Klavuz, Kürsü, Celal, Derin, Ömer, Şemseddin Sami sokakları, Velibaba Mahallesi Meydan Sokağı, Yenişehir Mahallesi Kardelen Sokağı,10.00-14.00'te, Bahçelievler Mahallesi Barış Sokağı, Ertuğrul Gazi Mahallesi Hıçkırık, Katmer, Yücedağ, Dostluk, Fetih, Irmak, Ilgaz, Kevser, Düşünce, Narçiçeği, Şair, Taşçı, Namazgah, Hacı Bayram Veli, Nizami, Ahmet Yesevi, Abıhayat, Atıf Efendi, Adagül, Bartın, Agah sokakları, Kurtköy Mahallesi Arafat Sokağı, Sülüntepe Mahallesi Abid, Abacı, Ahmet Yesevi, Yarim, Atıf Efendi sokakları, Dumlupınar Mahallesi Cesur, Güneş sokakları, Bahçelievler Mahallesi Barış, Battalgazi sokakları, Şeyhli Mahallesi Akşemseddin Sokağı, Kaynarca Mahallesi Bostan Sokağı, Güzelyalı Mahallesi Liman Sokağı, Ertuğrul Gazi Mahallesi Hıçkırık, Erdoğan, Kazdağı, Katmer, Yemişçi, Piraye, Hattat Nazif, Yücedağ, Remis, Dostluk, Ecdat, Elif, Heybet, Gelin Çiçeği sokakları, Esenyalı Mahallesi Selçuk Sokağı, Sülüntepe Mahallesi Abid, Arif, Atıf Efendi, Burgaz, Kanaat, Güvenli, Erik, Fikir, Göktürk, Güneşyüz, Kamil, Karabağlar Çıkmazı, Karahan, Midyat, Medrese, Merve, Mevlana, Midilli, Mahfel, Subaşı, Sanatkar, Çivit, Şifahane, Sönmez, Ünye, Mürşit, Yusufiye sokaklarına elektrik verilemeyecek.

TUZLA



Tuzla'da 09.00-13,00'te, Mescit Mahallesi Yazıcılar, Yaşam, Kağan, Balaban, Vakit, Ağaç, Fettah Başaran, Gençlik, Özçiçek, Meclis, Kirazlıağaç, Hoşgörü, Şensoy, Ebruli, Bulvar, Halk sokakları, Orhanlı Mahallesi Balaban, Fettah Başaran sokaklarına elektrik verilemeyecek.

ÜMRANİYE

Ümraniye'de 09.00-15.00'te, Necip Fazıl Mahallesi Günbatımı, Side sokakları, 13.00-18.00'de, İstiklal Mahallesi Derya Sokağı, Necip Fazıl Mahallesi Bahri, Bıçkın, Ebedi, Sultan Veled, Alemdağ sokaklarına elektrik verilemeyecek.

ÜSKÜDAR

Üsküdar'da 08.00-15.00'te, Ünalan Mahallesi Soyak Camisi, Soyak sitelerinde elektrik kesintisi uygulanacak.