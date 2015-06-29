T24 LogoT24 Logo
Yaşam

İstanbul'da 9 ilçede elektrik kesintisi

Tuzla ve Üsküdar'ın bazı mahallelerine pazartesi günü elektrik verilmeyecek

29 Haziran 2015 09:38

İstanbul Anadolu Yakası'nın 9 ilçesindeki bazı bölgelerde Pazartesi günü elektrik kesintisi uygulanacak.

İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım AŞ açıklamasına göre, Ataşehir, Beykoz, Kadıköy, Kartal, Pendik, Sancaktape, Maltepe, Tuzla ve Üsküdar'ın bazı mahallelerine pazartesi günü elektrik verilmeyecek.

Ataşehir'de 09.00-15.00 arasında Barbaros Mahallesi ve sokaklarına, 08.00-18.00 arasında İnönü Mahallesi Öksüzdere Sokak'ta, Beykoz'da 09.00-11.00 arasında Çiftlik Mahallesi ve bağlı sokaklarına, 11.00-13.00 arasında Çiftlik Mahallesi, Yunusemre, Maarif, Çavusbaşı, Cumhuriyet, Çamlık, Serçe, Orhan Gazi, Nilüfer ve Bozo sokaklarına, 09.00-14.00 saatleri arasında Yalıköy Mahallesi Beşe, Gürgen, Serçe, Merkez, Şahinkaya, Bahçeevli, Hüseyin Subaşı, Beyköy Çıkmazı ve Kışla sokaklarına elektrik kesintisi uygulanacak.

Kadıköy'de 09.00-14.00 arasında Göztepe Mahallesi, Caferağa Mahallesi ve sokaklarına, Kartal'da 09.00-14.00 arasında Orhantepe Mahallesi, Hürriyet Mahallesi, Cevizli Mahallesi ve bağlı sokaklarına, Pendik'te 10.00-14.00 arasında Şeyhli Mahallesi Saygın, Lise, Petek, Kardelen, Serhat, Kavak, Çakmak, Celal, Amber, Sefer, Olgun, Murat, Milat, Hilal, Meriç, Sedef, Safa, Molla Gürani, Üstün, Saadet, Site, Ihlamur, Yeniay, Sancak ve Mercan Sokaklarına elektrik verilmeyecek.

Sancaktepe'de 09.30-14.00 arasında Osmangazi Mahallesi ve sokaklarına, Maltepe'de 09.00-18.00 arasında Yalı Mahallesi Ziya Gökalp, Şimşek, Dr. Sadık Ahmet ve Gazi Osman Paşa sokaklarına Tuzla'da 09.00-14.00 arasında Postane Mahallesi ve sokaklarına, Üsküdar'da 08.00-18.00 arasında Salacak Mahallesi Halk Dersanesi, Kasap Veli, Fıstıklı Namazgah, Bestekar Selahattin Pınar sokaklarına enerji verilmeyecek.

ETİKETLER

elektrik kesintisiistanbul9 ilçe

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Kutuplaşma azalıyor; yüzde 1 oy bile siyaseti değiştirecek; kadın ve...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

MasterChef Güzide Mertcan sosyal medyada tartışma yaratan evini anlattı: 4...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

İran'da hükümet karşıtı gösteriler | Britanya'nın Tahran Büyükelçisi gözaltına alındı...

Hafter Türkiye ve Rusya'nın çağrısını kabul etti; Libya'da ateşkes başladı...

"Çocuğum, başörtüsü takan annelerin daha iyi olduğunu söylüyor, 'günah' diye...

CHP Genel Başkan Yardımcısı: Erdoğan ve ekibi gidici herkes hazırlığını...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24