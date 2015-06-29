İstanbul'da 9 ilçede elektrik kesintisi

İstanbul Anadolu Yakası'nın 9 ilçesindeki bazı bölgelerde Pazartesi günü elektrik kesintisi uygulanacak.

İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım AŞ açıklamasına göre, Ataşehir, Beykoz, Kadıköy, Kartal, Pendik, Sancaktape, Maltepe, Tuzla ve Üsküdar'ın bazı mahallelerine pazartesi günü elektrik verilmeyecek.



Ataşehir'de 09.00-15.00 arasında Barbaros Mahallesi ve sokaklarına, 08.00-18.00 arasında İnönü Mahallesi Öksüzdere Sokak'ta, Beykoz'da 09.00-11.00 arasında Çiftlik Mahallesi ve bağlı sokaklarına, 11.00-13.00 arasında Çiftlik Mahallesi, Yunusemre, Maarif, Çavusbaşı, Cumhuriyet, Çamlık, Serçe, Orhan Gazi, Nilüfer ve Bozo sokaklarına, 09.00-14.00 saatleri arasında Yalıköy Mahallesi Beşe, Gürgen, Serçe, Merkez, Şahinkaya, Bahçeevli, Hüseyin Subaşı, Beyköy Çıkmazı ve Kışla sokaklarına elektrik kesintisi uygulanacak.



Kadıköy'de 09.00-14.00 arasında Göztepe Mahallesi, Caferağa Mahallesi ve sokaklarına, Kartal'da 09.00-14.00 arasında Orhantepe Mahallesi, Hürriyet Mahallesi, Cevizli Mahallesi ve bağlı sokaklarına, Pendik'te 10.00-14.00 arasında Şeyhli Mahallesi Saygın, Lise, Petek, Kardelen, Serhat, Kavak, Çakmak, Celal, Amber, Sefer, Olgun, Murat, Milat, Hilal, Meriç, Sedef, Safa, Molla Gürani, Üstün, Saadet, Site, Ihlamur, Yeniay, Sancak ve Mercan Sokaklarına elektrik verilmeyecek.



Sancaktepe'de 09.30-14.00 arasında Osmangazi Mahallesi ve sokaklarına, Maltepe'de 09.00-18.00 arasında Yalı Mahallesi Ziya Gökalp, Şimşek, Dr. Sadık Ahmet ve Gazi Osman Paşa sokaklarına Tuzla'da 09.00-14.00 arasında Postane Mahallesi ve sokaklarına, Üsküdar'da 08.00-18.00 arasında Salacak Mahallesi Halk Dersanesi, Kasap Veli, Fıstıklı Namazgah, Bestekar Selahattin Pınar sokaklarına enerji verilmeyecek.