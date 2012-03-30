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Yaşam

İstanbul’da 860 kilo eroin ele geçirildi

Tespit edilen adreslere düzenlenen eşzamanlı operasyonda 860 kilogram eroin ele geçirildi

30 Mart 2012 21:06

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün düzenlediği operasyonda 860 kilogram eroin ele geçirildi. Soruşturma kapsamında 18 kişi gözaltına alındı.

 
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, projeli çalışmanın ardından bugün harekete geçti. 
 
Baskında uyuşturucunun sahibi, taşıyıcı ve saklayıcısı olmak üzere 18 kişi de gözaltına alındı. Yetkililer, İran'dan getirilen eroinin önce doğu illerine sonra da Avrupa'ya götürülmek için İstanbul'a getirildiğini belirtti.
 
Operasyonun devam ettiği, gözaltı sayısının artabileceği bildirildi. Ele geçirilen uyuşturucu miktarının İstanbul'da son 7 yılda bir operasyonda el konulan en yüksek rakam olduğu öğrenildi. 

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