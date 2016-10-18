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Yaşam

İstanbul'da 8 ilçede elektrik kesintisi

Ataşehir, Beykoz, Kadıköy, Kartal, Sultanbeyli, Şile, Ümraniye ve Üsküdar'ın bazı mahallelerine, 19 Ekim'de elektrik verilemeyecek

18 Ekim 2016 02:52

İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım AŞ'den yapılan açıklamaya göre, Ataşehir'de 09.00 ile 16.00 arasında, İçerenköy Mahallesi Yeşilbelde, Köyarkası, Merkez Cami, Özçelik, Kağnıcılar, Sonbahar, Kuleli sokakları, 09.30 ile 12.00 arasında Barbaros Mahallesi Evren Sokak, İnönü Mahallesi Ulusu, Celasun, Kainat, Ulubatlı Hasan sokakları, Ferhatpaşa Mahallesi 1. Sokak, 13.00 ile 16.00 arasında İçerenköy Mahallesi Ergin, Uysal, Engin, Nadiren, Şeker sokakları elektrik alamayacak.

Beykoz'da 09.00 ile 18.00 arasında Gümüşsuyu Mahallesi Şehit Murat Akgül, Kemer Çıkmazı elektriksiz kalacak.

Kadıköy'de 11.00 ile 13.30 arasında Göztepe Mahallesi Ahmet Refik, Tepegöz, Cezmi Or sokaklarda, Kartal'da 09.00 ile 17.00 arasında Orhantepe Mahallesi Halitpaşa, Kemalettin, Anıl sokaklarda, Sultanbeyli'de 09.00 ile 12.00 arasında Mimar Sinan Mahallesi Mimar Sinan, Süreyya Paşa sokaklarda, 12.00 ile 15.00 arasında Mimar Sinan Mahallesi Spor Yolu, Semazen, Okumuş sokaklarda elektrik kesintisi uygulanacak.

Şile'de 10.00 ile 17.00 arasında Ağaçdere Mahallesi Elvan, Armutlu, Çınarcık, Ağaçdere sokaklar, Sofular Mahallesi Mezarlık Altı Sokağı'nda elektrik kesintisi yapılacak.

Ümraniye'de 09.00 ile 18.00 arasında Aşağı Dudullu Mahallesi Çoban Çeşme, Karabulut sokaklarına, Yaman Evler Mahallesi Şimşek Sokağı'na, Üsküdar'da 09.00 ile 10.00 arasında Barbaros Mahallesi Bahar Sokağı'na elektrik verilemeyecek.

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