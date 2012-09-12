İstanbul'da 8 canlı bomba aranıyor!

1 polisin şehit olduğu canlı bomba saldırısını gerçekleştiren İbrahim Çuhadar polisin "çok yüksek öncelikli" aradığı 9 kişiden biriydi. Dünkü saldırının benzerini gerçekleştirme hedefinde oldukları saptanan şüphelilerin yer aldı listede şimdi 8 kişinin ismi var ve her yerde aranıyor.

DHA'da yer alan habere göre; İstihbarat birimlerinin dünkü canlı bomba saldırısını gerçekleştiren yasadışı örgüt üyesinin ismini çok önceden belirlediği, onun da yer aldığı ve 1 den 9'a kadar numaralandırılan bu isimlerin çok öncelikli arandığı ortaya çıktı.

Saldırıyı 8 numara yaptı

Canlı bomba saldırısı dahil kanlı saldırıların parçası olmalarından şüphelenilen isimlerin 9 a kadar numaralandırıldığı listedeki 8 numaralı isim; İbrahim Çuhadar yakalanmadan 1 polisin şehit olduğu saldırıyı gerçekleştirdi. Her şüphelinin fotoğraflarının ve kimlik bilgilerinin yer aldığı listedeki isimler yine aynı derecede önemle aranıyor. Bir gün önceye göre tek fark, polis artık geriye kalan 8 kişinin peşinde.

İstanbul'daki her emniyet biriminin elinden düşürmediği listenin 1 numaralı ismi de bir kadın. 1 numaralı E.K'yı 2 numarada yine bir kadın S.A takip ediyor. Liste şöyle devam ediyor. 3 numara : B.Y, 4 numara : H.K, 5 numara E.S.K, 6 numara : H.A, 7 numara : B.S. Listenin 8 numarası ise emniyetin istihbaratının doğruluğunu ortaya çıkaran isim. Dün vücuduna bağladığı bombalarla polis merkezine dalıp 1 polisin şehit olduğu 7 kişinin de yaralandığı saldırıyı gerçekleştiren İbrahim Çuhadar... Listenin son numarası 9, bu rakamın karşısında benzer bir saldırı gerçekleştireceğinden şüphelenilen terör örgütünün erkek bir üyesi var.