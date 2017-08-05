İstanbul'da 77 kişi FETÖ'den tutuklandı

İstanbul Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü FETÖ soruşturması kapsamında örgütün Üsküdar ve Ümraniye yapılanmasında yer aldığı iddia edilen kişilere yönelik 21 Temmuz'da operasyon düzenledi.

Ekipler yaptığı operasyonda toplam 158 kişiyi gözaltına aldı. Polis ekipleri tarafından gözaltına alınan şüphelilerin çoğunun örgütün şifreli mesajlaşma programı 'ByLock' kullanıcısı olduğunu, bazı tarihlerde bir araya gelerek çeşitli toplantılar yaptıkları iddia edildi.

35 kişi emniyetten serbest, 123'ü adliyeye sevk edildi

Gözaltına alınan şüphelilerden 35'i savcılık talimatıyla emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan 123 şüpheli iki grup halinde adliyeye sevk edildi.,

77 tutuklu, 43 adli kontrol, 3'ü serbest

Şüphelilerden 77'si tutuklanırken, 43'ü adli kontrol şartıyla 3'ü de tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.