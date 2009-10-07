İstanbul'da 7 saatlik elektirik kesinti

Esenler ve Bakırköy'de 9-10 Ekim tarihlerinde elektrik kesintisi uygulanacak.

Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş'den yapılan yazılı açıklamaya göre, 9 Ekim'de 06.00-18.00 saatleri arasında Esenler Turgut Reis Mahallesi 412, 413, 414, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428. sokaklar, Oruç Reis Mahallesi 608, 614, 616, 619, 620, 621, 624, 625, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 66. sokaklar ile Albayrak Caddesi ve Kurudere Caddesi'nin bir kısmına, 10.00-16.00 saatleri arasında da Menderes Mahallesi 331, 332. sokaklar ve civarına elektrik verilemeyecek.

Aynı gün Bakırköy'de Ataköy 7 ve 8. Kısım, Afet Koordinasyon Merkezi, villalar ve civarında 09.00-12.00 saatleri arasında, Ataköy 7 ve 8. Kısım, Palmiye, Defne, Ardıç sokaklar ve civarında 14.00-17.00 saatleri arasında elektrik kesintisi uygulanacak.

Esenler'de 10 Ekim'de 10.00-16.00 saatleri arasında Menderes Mahallesi 325 ve 327. sokaklar ile civarına elektrik verilemeyecek.