İstanbul'da 7 PKK üyesi yakalandı



BÖLÜCÜ terör örgütü PKK'nın dağ kadrosuna eleman temin ettikleri öne sürülen 7 örgüt üyesi gözaltına alındı. Bu kişilerin, araç kundaklama, bombalama ve molotof atma olaylarına da karıştığı belirtildi.



İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri hem kendi fiziki ve teknik takibi hem de İstihbarat Şube Müdürlüğü'nün verdiği bilgiler doğrultusunda Küçükçekmece'de tespit ettiği adreslere operasyon düzenledi. Baskında aralarında birisinin bomba uzmanı da olduğu belirtilen PKK örgütü üyesi 7 kişiyi gözaltına aldı. Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün binasına götürülen zanlıların sorgulanmasına başlandı.



Yapılan sorgulamada bu kişilerin, İstanbul genelinde bombalama, araç kundaklama ve molotoflu saldırı eylemlerine karıştıkları ortaya çıktı. Zanlıların aralarında Kanarya'da bir belediye otobüsünün altına ve Zeytinburnu Vergi Dairesi'ne ses bombası atılması olayına karıştığı öne sürüldü.



Bu kişilerin asıl işinin şehirden örgütün dağ kadrosuna eleman temin etmek olduğu belirtildi. Zanlıların şimdiye kadar 35 kişiyi örgütün bünyesine kazandırdığı iddia edildi. Sağlık kontrolleri tamamlanan 7 zanlının hangi olaylara karışıp karışmadığının ve önümüzdeki günlerde eylem planı olup olmadığının tespiti için soruşturmanın devam ettiği ifade edildi.



