İstanbul'da 7 ilçede elektrik kesintisi

Boğaziçi Elektrik Dağıtım AŞ’den (BEDAŞ), İstanbul Avrupa yakasında 18 Aralık Cuma günü bakım ve onarım çalışmaları sebebiyle 7 ilçede elektrik kesintisi yapılacağını duyurdu.

Boğaziçi Elektrik Dağıtım AŞ’den (BEDAŞ) yapılan açıklamaya göre elektrik kesintisi yapılacak ilçeler ve saatleri şöyle:

Arnavutköy'de 08.00-18.00 saatleri arasında bakım onarım çalışması sebebiyle kesintiden etkilenecek bölge ve mahalleler: Hadımköy Mahallesi'nin Yassıören Köyü yolu, Mühendis Sokak, Ayhanlar Asfalt Şantiyesi, Şahinler Tekstil ve civarı.

Güngören ilçesinde 08.00-19.00 saatleri arasında kesintiden etkilenecek bölge ve mahalleler: Gençosman Mahallesi'nin Mustafa Yaşar, Doğanbey Caddeleri, Dündar, Dilber, Doğanay, Dönmez Sokakları ve civarı.

Bahçelievler ilçesinde 09.00-18.00 saatleri arasında yapılacak bakım, onarım ve çalıma sebebiyle kesintiden etkilenecek bölge ve mahalleler: Bahçelievler Mahallesi'nin 500 Yıl Bulvarı, Bahar, Röntgen, Kirazlı, Radyum, Amiral Nejdet Uran, Gülter Hanım Sokakları, Ata Koleji ve civarı.

Avcılar'da 08.00-16.00 saatleri arasında bakım onarım çalışması nedeniyle Firüzköy Mahallesi'nin Bağlariçi, Mareşal, Mezarlık Üstü, Aziz Caddeleri, Firüzköy Bulvarı ve civarı kesintiden etkilenecek.

Eyüp ilçesinde 08.00-17.00 saatleri arasında bakım onarım çalışması dolayısıyla kesintiden etkilenecek bölge ve mahalleler: Akşemsettin Mahallesi'nin Alperen, Evyap Caddeleri, Emek, Heves, Elmas Sokakları ve civarı. Yine Eyüp'te 06.00-18.00 saatleri arasında kesintiden etkilenecek bölge ve mahalleler: Pirinççi Mahallesi'nin Müşerref, Ağaçkakan, Çıngırak Sokakları, Mercan Su ve civarı.

Bağcılar ilçesinde 08.00-18.00 saatleri arasında bakım onarım çalışması sırasında kesintiden etkilenecek bölge ve mahalleler: Mahmutbey Mahallesi'nin İstoç 15,16,17,18. yollar ve civarı.

Sultangazi ilçesinde 08.30-17.00 saatleri arasında bakım onarım çalışmaları sebebiyle kesintiden etkilenecek bölge ve mahalleler: Uğurmumcu Mahallesi'nin N Caddesi, 2347, 2263, 2274/1, 2271, 2262 sokakları ve civarı ile Gazi Mahallesi'nin Cumhuriyet, Fevzi Çakmak Caddeleri,1302,1311,1316,1320,1328 Sokakları ve civarı.

Bağcılar ilçesinde yapılacak bakım ve çalışma sebebiyle 09.00-12.00 kesintiden etkilenecek bölge ve mahalleler:Y enigün Mahallesi'nin 10/3, 10,8-8/1, 10/3, 6/1, 6/2, 10/4, 10/15, 10/4, 10/2, 9, 8/2, 8/3 Sokakları ve civarı.