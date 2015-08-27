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Yaşam

İstanbul'da 7 ilçede elektrik kesintisi

Ataşehir, Şile, Maltepe, Beykoz, Ümraniye, Kartal ve Tuzla'nın bazı mahallelerinde 28 Ağustos'ta elektrik kesintisi yapılacak

27 Ağustos 2015 11:50

İstanbul Anadolu Yakası Elektrik Dağıtım AŞ'nden yapılan açıklamaya göre Ataşehir'de 08.00-18.00 saatleri arasında, Barbaros Mahallesi, Halk Sokak, 09.00-18.00'de, Küçükbakkalköy Mahallesi, Erdoğmuş, Yanardağ, Sümbüllü, Kumova, Uzay, Yanar sokaklarına, Şile'de 09.00-11.00'de, Ulupelit Mahallesi, Nihan Sokak, 12.00-14.00'te, İmrenli Mahallesi ve sokaklarına, 14.00-16.00'da, Göçe Mahallesi, Dolmabahçe (Koltu Köy) sokaklarına elektrik verilemeyecek.

Kesinti yapılacak diğer mahalle ve sokaklar şöyle:

"Maltepe'de 09.00-18.00'de, Gülensu Mahallesi, Emek ve Ebabil sokakları, 

Beykoz'da 08.00-18.00'de, Kavacık Mahallesi, Atatürk, Şahin, Palmiye, Feza, Limon ve Eti sokakları, Ümraniye'de, 08.00-18.00'da, Hekimbaşı Mahallesi, Değerli, Yıldıztepe, Okul, Küçüksu, Çeşme, Horasan, Sedef, Köşk, Güvercin, ve Bayrak sokakları.

Kartal'da 09.00-14.00'te, Yunus Mahallesi, İplatin, Gülşah, Nesrin, Akyol, Ay, Sırça, Yonca, Çayköy, Süslü, Dumanlı, Nesim, Fener, Seğmen, Gölgeli, Yavuz, Balkan, Haziran, Uluyayla, Kavaklı, Aydeniz, Yeşil, Karaağaç, Yalıeymen, Edebiyat, Dirhem, Mahya, Konfor, Mağfiret, Pembe, Perçem, Vefalı, Gülbeyaz, Özdeş, Yüzbaşılar, Neva, Sunar, Topselvi Efeler, Samyeli Çıkmazı, Elmas, Vefakar, Zeytin, Yüce, Şirince, Perlit, Hacı Kaptan, Üsküp, Cami, Bahçıvan, Saraykapısı, Topselvi, İkiz, Çiçek, Tayyare, Uzun sokakları, 00.01-04.00'te, Yukarı Mahalle, Eralp, Kuyu, Acıçeşme, Gevrek, Çırçır, Şerif Ali, Bademli, Yan, Buket, Bahtiyar, Üsküdar sokakları, 14.00-18.00'de, Karlıktepe Mahallesi, Cevher Sokak.

Tuzla'da 09.00-12.00'de, Aydıntepe Mahallesi, Gülle, Çamlık ve Geçit sokakları."

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