İstanbul'da 65 bin konut üretilecek

İSTANBUL, (DHA) BAŞBAKANLIK Toplu Konut İdaresi (TOKİ) tarafından İstanbul Kayaşehir’de satışa sunulan bin 892 konutun başvuruları tamamlandı. TOKİ Kayaşehir\'de mahalle kültürünü yeniden canlandırmayı hedeflerken İstanbul\'da kentsel dönüşüm kapsamında da 65 bin konut üretmeyi planlıyor.

Vatandaşların konutlara yoğun bir ilgi gösterdiğini belirten TOKİ Başkanı Ergün Turan, “İstanbul’da Kayaşehir’de orta gelir katmanı için satışa sunduğumuz bin 892 sosyal konutumuza 39 bin 179 başvuru geldi. 4 Ekim\'de noter huzurunda yapacağımız kura çekimi ile konut sahibi olacak vatandaşlarımız belirlenecek\" dedi.

Konut sektöründeki talebin ekonomik büyümenin göstergesi olduğunu vurgulayan Turan, \"Sektörümüz hem teknik hem de nitelik olarak hızla büyüyor. Geçtiğimiz yıl 1 milyon 341 bin konut satışı yapılmış ve bir rekor kırılmıştı. Bu yılın ilk 7 ayında satılan konut sayısı geçtiğimiz yılın ilk 7 ayına göre daha yüksek bir rakamdadır. Büyük bir kalkınma hamlesi içerisinde olan ülkemizde konut sektöründe yaşanan bu talep ekonomik büyümenin ve vatandaşlarımızın ekonomiye olan güveninin göstergesidir\" ifadelerini kullandı.

\"DAR GELİRLİ VATANDAŞLARIMIZ EV SAHİBİ OLSUN İSTİYORUZ\"

432 şehit yakının başvuru yaptığını söyleyen Turan, bin 377 engelli vatandaşın da konut sahibi olmak için başvurusunu tamamladığını söyledi.

Başvuruları tamamlanan konutların 1+1’den 3+1’e, farklı kesimlerin ihtiyaç ve alım gücüne hitap edecek şekilde minimum maliyet ile bütçelendiğini belirten Turan, 1+1 dairelere 2 bin 942, 2+1 dairelere 24 bin 288 ve 3+1 dairelere 11 bin 949 başvuru yapıldığını söyledi.

Vatandaşların en temel gereksinimi olan barınma ihtiyacını karşılamak amacıyla ülkemizin dört bir yanında yeni yerleşim alanları kurup ve onlarca konut projesinin hayata geçirdiklerini vurgulayan Turan, “Amacımız hiç konut sahibi olmayan vatandaşlarımızı ev sahibi yapmaktır. Özellikle dar gelirli vatandaşlarımız kira öder gibi ev sahibi olabilmelerini istiyoruz” dedi.

TOKİ’nin 803 bin konut rakamına ulaştığını vurgulayan Turan, hedeflerinin 2023 yılına kadar bir milyon 200 bin konut üretmek olduğunu söyledi. Geçtiğimiz yıl 65 bin konutu ihale ettiklerini ve bu yılda aynı hedefi yakalayacaklarını söyleyen Turan, yıl içerisinde 46 bin konutu ihale ettiklerini aktardı.

\"TOKİ DEPREME HAZIRLAMAK İÇİN ÇALIŞIYOR\"

İstanbul’u depreme hazırlamak durumunda olduklarını söyleyen Turan, “Bu nedenle kentsel dönüşüm çalışmalarında TOKİ bundan sonra daha aktif bir rol üstleniyor. 2017yılında çok daha aktif çalışıyoruz. Kentsel dönüşümde kar hedefi gütmüyoruz. İstanbul’daki en önemli toplu konut ve bu kapsamdaki kentsel dönüşüm uygulama alanımız Kayabaşı bölgemizdir. İstanbul halkına ve bölgede yaşayan vatandaşlara, modern şehircilik ilkeleri doğrultusunda altyapı ve sosyal donatı alanları ile birlikte çağdaş yerleşim alanı oluşturulmaktadır” dedi.

KENTSEL DÖNÜŞÜM KAPSAMINDA 65 BİN KONUT ÜRETİLECEK

İstanbul’da kentsel dönüşüm kapsamında 65 bin adet konut üretmeyi hedeflediklerini belirten Turan, “23 bin konutun üretimi, 15 bin 596 konutun da projelendirilmesi de tamamlanmıştır” açıklamasında bulundu.

MAHALLE KÜLTÜRÜ CANLANIYOR

Toplumumuzda dayanışma kültürünü yaşatma arzusunun olduğuna dikkat çeken Turan, mahalle konseptinde projeler geliştirdiklerini söyledi ve sözlerini şöyle sonlandırdı, “Hepimizin aradığı; bu topraklara ait olan, farklı gelir gruplarının aynı semtte buluşabildiği; semt sakinlerinin, esnafın iç içe olduğu, “mahalle kültürü” kavramında vücut bulan, dayanışmayla mutlu olacağımız sosyal yaşam alanlarıdır. Bu arayışa yanıt veren “mahalle kültürü” kavramını, konut kurgusu içine taşıdık. İstanbul Kayaşehir’de yürütmekte olduğumuz proje, mahalle konsepti ile geliştirilmiş semt kültürünü barındıran önemli bir çalışmadır. Bu projede, içinden cadde geçen, etrafında tek katlı dükkânların, bisiklet yollarının, spor alanlarının, caminin ve çarşının olduğu; büyük bir meydana açılan, meydanda kafe ve restoranların bulunduğu bir mahalle konsepti yer alıyor. 0-5 yaş okul öncesi çocuk grubundan üniversite gençliğine, kadınlardan erkeklere, tüm nüfus profillerine dönük sosyal ihtiyaçları düşündük.”

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