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15 Temmuz Darbe Girişimi

İstanbul'da 60 hakim ve savcı tutuklandı

Darbe girişimi soruşturması kapsamında 37 hakim ve savcı için de yakalama kararı çıkartıldı

21 Temmuz 2016 21:56

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında mahkemeye sevk edilen hakim ve savcıdan 60'ı tutuklandı.

Soruşturma kapsamında haklarında gözaltı kararı bulunan İstanbul Adalet Sarayı ve Gazi Osmanpaşa Adliyesi'nde görevli 135 hakim ve savcıdan mahkemeye sevk edilen 60 hakim ve savcı çıkarıldıkları İstanbul Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği tarafından "Silahlı terör örgütüne üye olmak" suçundan tutuklandı. 36 hakim ve savcı ise adli kontrol şartı kararıyla serbest bırakıldı.

 

37 hakim ve savcı hakkında yakalama kararı

 

Ergenekon Davası'nın üye hakimi Sedat Sami Haşıloğlu, Balyoz Davası savcısı Hüseyin Kaplan ve Balyoz bilirkişilerine ilişkin açılan davanın reddine karar veren 18. Asliye Ceza Mahkemesi'nin hakimi İlhan Karagöz'ün de aralarında bulunduğu 37 hakim ve savcı hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı.

37 hakim ve savcının ev ve iş yerlerinde yapılan aramalara rağmen bulunamadıkları belirtildi. Soruşturmalar kapsamında daha önce tutuklanan hakimler Mustafa Başer ile Metin Özçelik de SEGBİS sistemiyle bulundukları cezaevinde ifadeleri alındı. İki hakimin de tutuklanması istendi.

 

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