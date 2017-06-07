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15 Temmuz Darbe Girişimi

İstanbul'da 60 adrese 'FETÖ' operasyonu

İstanbul'da 'FETÖ' yönelik operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı

07 Haziran 2017 11:45

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından İstanbul genelinde 'FETÖ'ye yönelik kent genelinde önceden belirlenen 60 adrese eş zamanlı operasyonu düzenlendi. İstanbul'da 'FETÖ' yönelik operasyonda çok sayıda kişi gözaltına alındı.

CNN Türk'te yer alan habere göre, İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, terörle ve organize suçlarla mücadele ile asayiş polislerinin desteğiyle 'FETÖ'ye yönelik eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi.

Kadıköy, Üsküdar, Maltepe ve Pendik başta olmak üzere birçok ilçede bazı adreslere yapılan operasyonda çok sayıda şüpheli yakalandı.

Gözaltına alınan bu kişiler Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesinde sağlık muayenesinden geçirildikten sonra ifadeleri alınmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

 

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