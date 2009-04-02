İstanbul'da 6 saat su yok

Esenyurt ve Güngören'de bazı mahallelere yarın 6 saat süreyle su verilemeyecek.



İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) Genel Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, yarın 14.00-20.00 saatleri arasında Esenler'de İnönü Caddesi'ndeki çelik boru isale hattına branşman bağlantısı yapılacağı belirtildi.



Açıklamada, çalışma nedeniyle Esenler ilçesinde Davutpaşa, Mimarsinan, Kazım Karabekir, Menderes, Ninehatun, Yavuz Selim, Namık Kemal ve Fevzi Çakmak mahallelerine, Güngören ilçesinde de Genç Osman Mahallesi'ne 6 saat süreyle su verilemeyeceği kaydedildi.