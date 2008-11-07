İstanbul'da 6 günlük elektrik kesintisi var

Esenyurt, Büyükçekmece, Beyoğlu, Beylikdüzü, Şişli ve Sarıyer'de 8-14 Kasım tarihleri arasında elektrik kesintisi uygulanacak.



Boğaziçi Elektrik Dağıtım A.Ş'den yapılan yazılı açıklamaya göre kesinti programı şöyle:

Esenyurt'ta 8 Kasımda 09.00-14.00 saatleri arasında; Örnek Mahallesi, Ahmet Arif Caddesi ve bağlı sokaklar, Yenikent Mahallesi Atatürk Caddesi ve bağlı sokaklar, 9 Kasımda 08.00-17.00 saatleri arısında; Örnek Mahallesinin tamamı.



Büyükçekmece'de 9 Kasımda 09.00-14.00 saatleri arasında; Kıraç Beldesi E-5 TEM bağlantı yolu üzeri sanayi kuruluşları, Alkent 2000 Evleri, Alkop Sanayi Sitesi, Fatih Üniversitesi, Emar Konutları, Gündoğdu Siteleri, Öztiryakiler Fabrikası ve civarı, San-1 4. Bölge sanayi kuruluşları ve civarı.



Beyoğlu'nda, 9 Kasımda 09.00-15.00 saatleri arasında; Fatih Sultan Caddesi, Ardıç Çıkmazı, Akman, Kuzey, Aydın, Akçay, Çavuşoğlu, Şen, Doğan sokaklar ve civarı.



Beylikdüzü'nde 9 Kasımda 09.00-14.00 saatleri arasında; Yakuplu Beldesi Kumcular Liman İşletmeleri ve civarı.



Şişli'de 11 Kasımda 08.00-16.00 saatleri arasında; Ayazağa Oyak Sitesi, İmam Çeşme Caddesi 8, 9, 10, 11, 12, 13, 30, 32, 43. bloklar, Kent Şekerleme Deposu ve civarları,



14 Kasımda 08.00-18.00 saatleri arasında; Ayazağa Mahallesi Oyak Sitesi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 14. bloklar, Oyak Sitesi İlköğretim Okulu, Erantalu Galatasaray stat inşaatı şantiyesi ve civarları.



Sarıyer'de 12 Kasım'da 10.30-14.30 saatleri arasında; Zekeriyaköy Demirciköy Güller Vadisi Yorgan Çiftliği mevkisi Metaş Villaları ve civarı. (AA)

