İstanbul'da 53 durağa, darbe girişiminde ölenlerin isimleri verildi

İstanbul'da 53 durağa, TSK'daki cunta yapılanması tarafından düzenlenen darbe girişimi sırasında hayatını kaybeden vatandaşların isimleri verildi.
İETT'den yapılan açıklamaya göre, darbe girişiminin ardından Topkapı Metrobüs Durağı'nın ismini Şehit Mustafa Cambaz Durağı olarak değiştiren İETT, hayata geçirdiği vefa durağı uygulamasına devam etti.
Şehirdeki bazı duraklara darbe girişiminde hayatını kaybeden vatandaşların adını veren İETT, hayatını kaybedenlerin ikametgahları dikkate alınarak yapılan uygulamayla 53 durağa yeni isim verdi. Ayrıca Gülen cemaatine ait okullarla anılan durakların ismi de değiştirilerek bir kısmına hayatını kaybedenlerin adı verildi. Fatih Üniversitesi Durağı, Ankara'da yaşamını yitiren Şehit Ömer Halisdemir olarak yeniden adlandırıldı. Durakların kısa süre içinde İstanbul'da yaşamını yitiren olan 90 kişinin isimleriyle değiştirilmesi planlanıyor.
İsimleri değiştirilmeye başlanan duraklar Üsküdar, Ümraniye, Ataşehir, Beykoz, Sultanbeyli, Kartal, Kadıköy, Pendik, Tuzla, Büyükçekmece, Küçükçekmece, Avcılar,Zeytinburnu, ve Çekmeköy'de yer alıyor.
O durakların isimleri şöyle:
Üsküdar Nato Caddesi - Şehit Kader Sivri
Üsküdar Türkan Sedefoğlu İÖOKL - Şehit Ayşe Aykaç
Üsküdar Sağlık Ocağı Şehit - Onur Ayanoğlu
Üsküdar Küçük Namazgah - Şehit Mehmet Yılmaz
Üsküdar Bentler - Şehit Halil Kantarcı
Üsküdar CAPİTOL - Şehit Erol Olçok
Üsküdar Hilal Konut - Şehit Abdullah Tayyip Olçok
Üsküdar Altınbakkal - Şehit Murat Mertel
Üsküdar Kirazlıtepe Sapağı - Şehit Salih Alışkan
Üsküdar İsmetpaşa - Şehit Timur Aktemur
Üsküdar Çamlıca Kız Lisesi - Şehit Murat Naiboğlu
Üsküdar Nişantaşı - Şehit Mete Sertbaş
Üsküdar Kural - Şehit Kemal Ekşi
Üsküdar Müze - Şehit Mustafa Kaymakçı
Üsküdar Yıldırım Beyazıt Cami - Şehit Gökhan Esen
Üsküdar Kuzguncuk - Şehit Samet Uslu
Üsküdar Bülbül Deresi - Şehit Çetin Can
Ataşehir Evren Sokak - Şehit Recep Büyük
Üsküdar Hastane - Şehit Mehmet Şevket
Beykoz Şenevler - Şehit İsmail Kefal
Beykoz Çavuşbaşı Caddesi - Şehit Hasan Kaya
Beykoz Yeni Mahalle - Şehit Murat Aydemir
Ümraniye Gündoğdu Caddesi - Şehit Askeri Çoban
Ümraniye Toprak Sokak - Şehit Köksal Karmil
Ümraniye Yeni Yol - Şehit Lokman Oktay
Ümraniye Seyrek Sokak - Şehit Mehmet Coşkunsu
Ümraniye Ümraniye - Şehit Onur Kılıç
Ümraniye Mavera Caddesi - Şehit Sevgi Yeşilyurt
Ümraniye Esenşehir Sapağı - Şehit Yılmaz Ercan
Kadıköy Sultan Sokak - Şehit Orhun Göytan
Ataşehir Fetih İMKB İlkokulu - Şehit Akın Sert Çelik
Sultanbeyli Sinan Camisi - Şehit Vahit Kaşçıoğlu
Sultanbeyli Rümeysa Sokak - Şehit Muhammed Fazlı Demir
Sultanbeyli Ahmet Yesevi İÖO - Şehit İhsan Yıldız
Sultanbeyli Uzundere - Şehit Erdem Diker
Çekmeköy Cemre Sokak - Şehit Merve Öztürk
Kartal Köroğlu Caddesi - Şehit Şükrü Bardakçı
Kartal Toprakyol - Şehit Kemal Tosun
Pendik Aydınlı Caddesi - Şehit Ozan Özen
Pendik Öğrenci Yurdu - Şehit Burhan Öner
Pendik Yayalar Caddesi - Şehit Yalçın Aran
K.çekmece Altınşehir - Şehit Hakkı Aras
K.çekmece Turgut Özal Bulvarı - Şehit Serdar Gökbayrak
Avcılar Ispartakule Konutları - Şehit Tahsin Gerekli
B.çekmece Fatih Üniversitesi - Şehit Ömer Halisdemir