İstanbul'da 53 durağa, darbe girişiminde ölenlerin isimleri verildi

İstanbul'da 53 durağa, TSK'daki cunta yapılanması tarafından düzenlenen darbe girişimi sırasında hayatını kaybeden vatandaşların isimleri verildi.

İETT'den yapılan açıklamaya göre, darbe girişiminin ardından Topkapı Metrobüs Durağı'nın ismini Şehit Mustafa Cambaz Durağı olarak değiştiren İETT, hayata geçirdiği vefa durağı uygulamasına devam etti.

Şehirdeki bazı duraklara darbe girişiminde hayatını kaybeden vatandaşların adını veren İETT, hayatını kaybedenlerin ikametgahları dikkate alınarak yapılan uygulamayla 53 durağa yeni isim verdi. Ayrıca Gülen cemaatine ait okullarla anılan durakların ismi de değiştirilerek bir kısmına hayatını kaybedenlerin adı verildi. Fatih Üniversitesi Durağı, Ankara'da yaşamını yitiren Şehit Ömer Halisdemir olarak yeniden adlandırıldı. Durakların kısa süre içinde İstanbul'da yaşamını yitiren olan 90 kişinin isimleriyle değiştirilmesi planlanıyor.



İsimleri değiştirilmeye başlanan duraklar Üsküdar, Ümraniye, Ataşehir, Beykoz, Sultanbeyli, Kartal, Kadıköy, Pendik, Tuzla, Büyükçekmece, Küçükçekmece, Avcılar,Zeytinburnu, ve Çekmeköy'de yer alıyor.

O durakların isimleri şöyle:

Üsküdar Nato Caddesi - Şehit Kader Sivri

Üsküdar Türkan Sedefoğlu İÖOKL - Şehit Ayşe Aykaç

Üsküdar Sağlık Ocağı Şehit - Onur Ayanoğlu

Üsküdar Küçük Namazgah - Şehit Mehmet Yılmaz

Üsküdar Bentler - Şehit Halil Kantarcı

Üsküdar CAPİTOL - Şehit Erol Olçok

Üsküdar Hilal Konut - Şehit Abdullah Tayyip Olçok

Üsküdar Altınbakkal - Şehit Murat Mertel

Üsküdar Kirazlıtepe Sapağı - Şehit Salih Alışkan

Üsküdar İsmetpaşa - Şehit Timur Aktemur

Üsküdar Çamlıca Kız Lisesi - Şehit Murat Naiboğlu

Üsküdar Nişantaşı - Şehit Mete Sertbaş

Üsküdar Kural - Şehit Kemal Ekşi

Üsküdar Müze - Şehit Mustafa Kaymakçı

Üsküdar Yıldırım Beyazıt Cami - Şehit Gökhan Esen

Üsküdar Kuzguncuk - Şehit Samet Uslu

Üsküdar Bülbül Deresi - Şehit Çetin Can

Ataşehir Evren Sokak - Şehit Recep Büyük

Üsküdar Hastane - Şehit Mehmet Şevket

Beykoz Şenevler - Şehit İsmail Kefal

Beykoz Çavuşbaşı Caddesi - Şehit Hasan Kaya

Beykoz Yeni Mahalle - Şehit Murat Aydemir

Ümraniye Gündoğdu Caddesi - Şehit Askeri Çoban

Ümraniye Toprak Sokak - Şehit Köksal Karmil

Ümraniye Yeni Yol - Şehit Lokman Oktay

Ümraniye Seyrek Sokak - Şehit Mehmet Coşkunsu

Ümraniye Ümraniye - Şehit Onur Kılıç

Ümraniye Mavera Caddesi - Şehit Sevgi Yeşilyurt

Ümraniye Esenşehir Sapağı - Şehit Yılmaz Ercan

Kadıköy Sultan Sokak - Şehit Orhun Göytan

Ataşehir Fetih İMKB İlkokulu - Şehit Akın Sert Çelik

Sultanbeyli Sinan Camisi - Şehit Vahit Kaşçıoğlu

Sultanbeyli Rümeysa Sokak - Şehit Muhammed Fazlı Demir

Sultanbeyli Ahmet Yesevi İÖO - Şehit İhsan Yıldız

Sultanbeyli Uzundere - Şehit Erdem Diker

Çekmeköy Cemre Sokak - Şehit Merve Öztürk

Kartal Köroğlu Caddesi - Şehit Şükrü Bardakçı

Kartal Toprakyol - Şehit Kemal Tosun

Pendik Aydınlı Caddesi - Şehit Ozan Özen

Pendik Öğrenci Yurdu - Şehit Burhan Öner

Pendik Yayalar Caddesi - Şehit Yalçın Aran

K.çekmece Altınşehir - Şehit Hakkı Aras

K.çekmece Turgut Özal Bulvarı - Şehit Serdar Gökbayrak

Avcılar Ispartakule Konutları - Şehit Tahsin Gerekli

B.çekmece Fatih Üniversitesi - Şehit Ömer Halisdemir