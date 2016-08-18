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15 Temmuz Darbe Girişimi

İstanbul'da 53 durağa, darbe girişiminde ölenlerin isimleri verildi

Topkapı Metrobüs Durağı'nın ismi Şehit Mustafa Cambaz Durağı olarak değiştirilmişti

18 Ağustos 2016 18:42

İstanbul'da 53 durağa, TSK'daki cunta yapılanması tarafından düzenlenen darbe girişimi sırasında hayatını kaybeden vatandaşların isimleri verildi.

İETT'den yapılan açıklamaya göre, darbe girişiminin ardından Topkapı Metrobüs Durağı'nın ismini Şehit Mustafa Cambaz Durağı olarak değiştiren İETT, hayata geçirdiği vefa durağı uygulamasına devam etti. 

Şehirdeki bazı duraklara darbe girişiminde hayatını kaybeden vatandaşların adını veren İETT, hayatını kaybedenlerin ikametgahları dikkate alınarak yapılan uygulamayla 53 durağa yeni isim verdi. Ayrıca Gülen cemaatine ait okullarla anılan durakların ismi de değiştirilerek bir kısmına hayatını kaybedenlerin adı verildi. Fatih Üniversitesi Durağı, Ankara'da yaşamını yitiren Şehit Ömer Halisdemir olarak yeniden adlandırıldı. Durakların kısa süre içinde İstanbul'da yaşamını yitiren olan 90 kişinin isimleriyle değiştirilmesi planlanıyor.

İsimleri değiştirilmeye başlanan duraklar Üsküdar, Ümraniye, Ataşehir, Beykoz, Sultanbeyli, Kartal, Kadıköy, Pendik, Tuzla, Büyükçekmece, Küçükçekmece, Avcılar,Zeytinburnu, ve Çekmeköy'de yer alıyor.

O durakların isimleri şöyle:

Üsküdar Nato Caddesi - Şehit Kader Sivri 
Üsküdar Türkan Sedefoğlu İÖOKL - Şehit Ayşe Aykaç 
Üsküdar Sağlık Ocağı Şehit - Onur Ayanoğlu 
Üsküdar Küçük Namazgah - Şehit Mehmet Yılmaz 
Üsküdar Bentler - Şehit Halil Kantarcı 
Üsküdar CAPİTOL - Şehit Erol Olçok 
Üsküdar Hilal Konut - Şehit Abdullah Tayyip Olçok 
Üsküdar Altınbakkal - Şehit Murat Mertel 
Üsküdar Kirazlıtepe Sapağı - Şehit Salih Alışkan 
Üsküdar İsmetpaşa - Şehit Timur Aktemur 
Üsküdar Çamlıca Kız Lisesi - Şehit Murat Naiboğlu 
Üsküdar Nişantaşı - Şehit Mete Sertbaş 
Üsküdar Kural - Şehit Kemal Ekşi 
Üsküdar Müze - Şehit Mustafa Kaymakçı 
Üsküdar Yıldırım Beyazıt Cami - Şehit Gökhan Esen 
Üsküdar Kuzguncuk - Şehit Samet Uslu 
Üsküdar Bülbül Deresi - Şehit Çetin Can 
Ataşehir Evren Sokak - Şehit Recep Büyük 
Üsküdar Hastane - Şehit Mehmet Şevket 
Beykoz Şenevler - Şehit İsmail Kefal 
Beykoz Çavuşbaşı Caddesi - Şehit Hasan Kaya 
Beykoz Yeni Mahalle - Şehit Murat Aydemir 
Ümraniye Gündoğdu Caddesi - Şehit Askeri Çoban 
Ümraniye Toprak Sokak - Şehit Köksal Karmil 
Ümraniye Yeni Yol - Şehit Lokman Oktay 
Ümraniye Seyrek Sokak - Şehit Mehmet Coşkunsu 
Ümraniye Ümraniye - Şehit Onur Kılıç 
Ümraniye Mavera Caddesi - Şehit Sevgi Yeşilyurt 
Ümraniye Esenşehir Sapağı - Şehit Yılmaz Ercan 
Kadıköy Sultan Sokak - Şehit Orhun Göytan
Ataşehir Fetih İMKB İlkokulu - Şehit Akın Sert Çelik 

Sultanbeyli Sinan Camisi - Şehit Vahit Kaşçıoğlu 
Sultanbeyli Rümeysa Sokak - Şehit Muhammed Fazlı Demir 
Sultanbeyli Ahmet Yesevi İÖO - Şehit İhsan Yıldız 
Sultanbeyli Uzundere - Şehit Erdem Diker 
Çekmeköy Cemre Sokak - Şehit Merve Öztürk 
Kartal Köroğlu Caddesi - Şehit Şükrü Bardakçı 
Kartal Toprakyol - Şehit Kemal Tosun 
Pendik Aydınlı Caddesi - Şehit Ozan Özen 
Pendik Öğrenci Yurdu - Şehit Burhan Öner 
Pendik Yayalar Caddesi - Şehit Yalçın Aran 
K.çekmece Altınşehir - Şehit Hakkı Aras 
K.çekmece Turgut Özal Bulvarı - Şehit Serdar Gökbayrak 
Avcılar Ispartakule Konutları - Şehit Tahsin Gerekli 
B.çekmece Fatih Üniversitesi - Şehit Ömer Halisdemir 

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