İstanbul'da 50'ye yakın adrese baskın; çok sayıda gözaltı var

İstanbul'da Mali Şube Müdürlüğü tarafından 50'ye yakın adrese düzenlenen baskında çok sayıda kişi gözaltına alındı.

Mali Şube Müdürlüğü Ekonomik Suçlar Büro Amirliği Ekipleri değişik yöntemlerle çek dolandırıcılığı yapan çeteyi çökertti. Sabah saatlerinde İstanbul’da çok sayıda adrese düzenlenen operasyonda 40 kişi gözaltına alınırken vurgunun boyutunun 100 milyon TL civarında olduğu belirtildi. Operasyonun devam edeceği gözaltı sayısının artabileceği öğrenildi.

Ekonomik Suçlar Büro Amirliği tarafından 50'ye yakın adrese düzenlenen baskınlarda gözaltına alınan şüpheliler sağlık kontrolü için Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne getirildi.

Gözaltına alınan şüpheliler sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.