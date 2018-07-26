''İstanbul'da 500 bin uyuşturucu bağımlısı bulunuyor''

Temiz Toplum Derneği Genel Başkanı Bilal Ay, Türkiye'de uyuşturucu kullanımıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Ay, sadece İstanbul'da 500 bin uyuşturucu bağımlısı olduğunu söyledi.

Ay, ayrıca Türkiye’de bağımlılık tedavisi yapılan AMATEM’lerin kapasitelerinin yetersiz olduğunu belirterek yeterli rehabilitasyon süreci için imkanların geliştirilmesi gerektiğini vurguladı.

Sadece İstanbul'da 500 bin bağımlı

Sadece İstanbul’da 500 bin uyuşturucu bağımlısı olduğunu öngördüklerini ifade eden Bilal Ay, İstanbul’un nüfusu 20 milyon kabul edilse dahi her 40 kişiden birisinin uyuşturucu bağımlısı olacağını söyledi. ''Aileleri ile birlikte düşündüğümüzde sadece İstanbul’da dile kolay 2 milyon kişi uyuşturucu belasından etkileniyor'' diyen Ay, Anadolu’daki biraz daha iyi ama artık oralardan da acının sesleri duyulmaya başladı. İnanması güç ama uyuşturucu kullanma yaşı 8’e kadar indi! Bu da nasıl bir bela ile karşı karşıya olduğumuzu gösteriyor” şeklinde konuştu.

10 günde beynin yüzde 60'ını yok ediyor

Son dönemlerde kullanımı oldukça artan sentetik uyuşturucuya dair de bilgiler veren Ay, sentetik uyuşturucu, tek seferde bağımlılık yaptığını anlattı. Ay, ''10 gün içerisinde beynin yüzde 60’ını yok ediyor ve 3 sene içerisinde de öldürüyor. Bu da bizlere aslında ne kadar hızlı hareket etmemiz gerektiğini gösteren bir tablo” diye konuştu.

''Çocuğunun ölmesi için dua edenler var''

Uyuşturucu ile mücadelede insanı oldukça üzen sahnelerle de karşılaştıklarını ifade eden Ay, “Örneğin bir anne bana gelerek çocuğunun ölmesi için dua ettiğini söyledi. Yoksa başkalarını da bu belaya bulaştıracağını, bu yüzden başka annelerin yüreğinin yanmaması için bunu istediğini ifade etti. Bir annenin böyle bir şey söylemesi için neler yaşaması gerekir düşünebiliyor musunuz?” dedi.

Kapasite yetersiz

Uyuşturucu bağımlısı bir kişinin tedavisinin çok aşamalı bir süreç olduğunu da ifade eden Başkan Ay, “Öncelikle ikna ile tedavi gerçekleşecek. Ardından bir rehabilitasyon süreci yaşanması gerekiyor ve son olarak da bağımlının eski ortamına dönmemesi yani farklı bir yere taşınması gerekiyor. Ancak ülkemizde rehabilitasyon aşaması maalesef yok” dedi.

Türkiye’de bağımlılık tedavisi yapılan AMATEM’lerin kapasitelerinin yetersiz olduğunu vurgulayan Bilal Ay, “Rakamlar ortada. Kaç insanımızın bu belayla boğuştuğu ortada. Ancak ülke genelindeki AMATEM’lerin toplam yatak kapasitesi 600-650 civarında. Bugün, bir bağımlı 18 yaşını aşmışsa ancak sosyal güvencesi yoksa tedavi olamıyor. Özel bir takım rehabilitasyon merkezleri var ancak onlar da işi tamamen ranta ve ticarete dökmüş durumda. Devletimiz bu işe büyük bir ciddiyet ve titizlikle el atmalı” diye konuştu.

Herkes mücadele etmeli

Uyuşturucu ile ülkece mücadele edilmesi gerektiğini de ifade eden Ay, şunları söyledi: “Çünkü bu konu çok ama çok önemli. Bizim şu anda gerçekleştirmiş olduğumuz çalışmalar daha çok ön alma ve gündem oluşturma yönünde. Konferanslarla gençlerimize ulaşıyor ve tuzağa karşı onları uyarıyoruz. Bu konuda dikkatli olmalarını sağlamaya gayret ediyoruz. Bu da uyuşturucu ile mücadelede çok önemli ve savunma hattı da aynı zamanda.”